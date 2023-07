KLIMA ARENA – Forum in Sinsheim – „Zukunftsbilder 2045 – Reise in die Welt von morgen“

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Veranstaltung in der KLIMA ARENA – Klima Forum: „Zukunftsbilder 2045 – Reise in die Welt von morgen“.

Am Sonntag, 23. Juli, findet von 15 bis 16.30 Uhr ein inspirierender Vortrag mit einer Reise in die Zukunft in der KLIMA ARENA in Sinsheim statt. Stella Schaller von Reinventing Society lädt bei freiem Eintritt zu einem faszinierenden Ausblick in die Zukunft ein. Nicht in die finstere Zukunft eines unbewohnbaren Planeten, sondern in eine Welt, wie sie sein kann, wenn wir uns um sie kümmern. Eine Welt die grün ist, lebensfroh und fortschrittlich. Eingeladen sind alle, die sich fragen, wie ein gutes Leben in Zukunft aussehen kann.

„Die täglichen Nachrichten lassen die Zukunft wie einen Ort ohne Hoffnung erscheinen. Was wir brauchen, ist eine andere Sicht auf das Morgen – eine, die Mut macht und Orientierung schenkt“, meint Stella Schaller. Mit eindrucksvollen Bildern und unterhaltsamen Geschichten aus dem neuen Buch: „Zukunftsbilder 2045: Reise in die Welt von morgen“ weist sie in eine Richtung, in der „wir die regenerative Kraft des Lebens nutzen, um eine wunderschöne Zukunft zu gestalten.“

Das Publikum ist mit interaktiven Methoden zum Austausch und zur Reflexion eingeladen. Im Zentrum stehen Fragen wie: Wie könnte unsere Gesellschaft aussehen, wenn uns die große Transformation gelingt? Welche Bedeutung haben positive Zukunftsvisionen und was geschieht mit uns, wenn wir unser Denken verändern? Was sind Realutopien, was ist Regeneration und wie können beides für uns nutzbar machen?

Reinventing Society ist ein gemeinnütziger und unabhängiger Think-and-Do-Tank, der positive Zukunftsvisionen einer regenerativen Welt entwickelt und im Rahmen von Workshops und Seminaren erfahrbar macht.

Der Vortrag ist kostenfrei, ein Eintritt in den Ausstellungsbereich der KLIMA ARENA ist dabei nicht enthalten. Mit der Abendkarte kann dieser nach dem Vortrag mit 50% Ermäßigung auf den Eintrittspreis besucht werden.

Mehr Informationen auf www.klima-arena.de\events

Copyright Bild: Emder Ratsdelft 2045 by Reinventing Society & loomn

Bildzeile: Könnte es so 2045 an der Emder Ratsdelft aussehen?