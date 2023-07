Recyclinghof Heidelberg – Emmertsgrund wegen Feldwegsanierung vom 17. bis 22. Juli geschlossen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Soldatenweg im Emmertsgrund ist in südlicher Richtung von Montag, 17. Juli, bis Samstag, 22. Juli 2023, voll gesperrt. Deshalb ist der Recyclinghof Emmertsgrund in dieser Zeit geschlossen. Nutzerinnen und Nutzer werden gebeten den Recyclinghof Kirchheim im Oftersheimer Weg zu nutzen. Dieser ist von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr und am Samstag von 8 bis 15 Uhr geöffnet. Der Soldatenweg wird von der Kreuzung Jaspersstraße bis zum Recyclinghof gesperrt. Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende werden über Bothestraße und Im Emmertsgrund umgeleitet. Die Sanierung ist Teil des stadtweiten Feldwegeertüchtigungsprogramms, mit dem die Stadt Heidelberg zahlreiche Feldwege im Stadtgebiet für Radfahrende verbessert.

Hintergrund

Das Maßnahmenprogramm wurde vom Gemeinderat im Juni 2022 beschlossen. Die Maßnahmen zur Ertüchtigung der landwirtschaftlichen Wege finden in drei Teilen statt, mit dem Ziel, das Gesamtpaket bis Mitte 2024 umgesetzt zu haben. Der Gemeinderat hatte in seiner Sitzung am 2. Juni 2022 dem Vorhaben mit einem Kostenvolumen von rund 2,5 Millionen Euro einstimmig zugestimmt. Entsprechende Mittel stehen im Teilhaushalt des Amtes für Mobilität bei den Projekten zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur bereit.

Weitere Informationen rund um das Thema „Fahrradfreundliches Heidelberg“ gibt es online unter www.heidelberg.de/fahrradfreundlich.