Erlebnis-Wochenende im Mannheimer Quartier Q6 Q7 voller Musik und Mode steht an

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – „In Mannheim spielt die Musik”: Livemusik und Upcycling-Workshop in Q 6 Q 7. „Fashion Weekend” in der Innenstadt am 15. und 16. Juli mit verkaufsoffenem Sonntag. Persönliche Beratung und Charity-Aktionen: das besondere Plus im Quartier.

Im Herzen der Stadt bereitet sich Mannheim auf ein Wochenende voller Musik, Mode und unvergesslicher Erlebnisse vor. Die Werbegemeinschaft Mannheim-City lädt zum Erlebniswochenende am 15. und 16. Juli 2023 ein – und das pulsierende Q 6 Q 7 Mannheim – Das Quartier. ist selbstverständlich mit dabei. Besondere Highlights sind neben dem verkaufsoffenen Sonntag Aktionen um die Themen „In Mannheim spielt die Musik” und „Fashion-Weekend”. Q 6 Q 7-Chef Hendrik Hoffmann: „Die einzigartige Fusion von Kultur, Lifestyle und Shopping, die jeden Besuch in Q 6 Q 7 zu einer Entdeckungsreise macht, ist nur einer der Gründe, das Erlebnis-Wochenende in Mannheims City nicht zu verpassen. Wir freuen uns auf Sie!”

Bereiten Sie Ihre Sinne auf ein Feuerwerk der Erlebnisse vor! Schlendern Sie durch Q 6 Q 7 Mannheim – Das Quartier. und über den Münzplatz, wo die mit Elektrobeats untermalte internationale Covermusik des brasilianischen Duos Summer Sands eine lässige Atmosphäre schafft: Ein einzigartiges musikalisches Erlebnis, das Sie direkt in die entspannte Atmosphäre eines sonnenverwöhnten Strandes versetzt. Dutzende Q 6 Q 7-Sonnenstühle stehen für Sie bereit! Eingerahmt von übergroßen Deko-Blumen schaffen Summer Sands es, mit ihren mitreißenden Elektrobeats und ihrer ansteckenden Energie jedem Ort ein Gefühl von Sommer und Freiheit zu verleihen.

Währenddessen lässt der begnadete Sänger und Gitarrist Wolfgang Sing im Quartier den musikalischen Nachmittag mit seinen Melodien aufleben. Der Künstler kombiniert seine ausdrucksstarke Stimme mit virtuosem Gitarrenspiel, das ihm ermöglicht, mit einer großen Vielfalt an Musikstilen zu beeindrucken.

Die jüngsten Q 6 Q 7-Besucherinnen und -Besucher können ihre Kreativität in einem Upcycling-Workshop zur Schau stellen, der in Kooperation mit der Jugendkunstschule Mannheim durchgeführt wird. Aus Verpackungsmaterial werden neue, klangvolle Musikinstrumente gebastelt – eine wunderbare Gelegenheit, spielerisch das Bewusstsein für nachhaltige Nutzung zu fördern.

Während des Erlebniswochenendes wartet im Erdgeschoss von Q 6 eine persönliche, individuelle und kostenlose Duftberatung durch den Gründer des ersten Mannheimer Duftlabels CROWN DIVIN auf Parfüm-Fans. Darüber hinaus können sich Interessierte bei Hometown Glory in Q 6 von regionalen Marken aus den Bereichen Mode, Accessoires, Schmuck, Lifestyle und Beauty inspirieren lassen.

Am Sonntag [16.07.2023] steht bei Hometown Glory im 1. Obergeschoss eine ganz besondere Aktion an: der „Charity-Cut” by SIBEL. Lassen Sie sich exklusiv vom Team des Salon SIBEL die Haare schneiden! Die kompletten Einnahmen an diesem Tag werden an das Mannheimer Kinder- und Jugendheim St. Josef gespendet.

Q 6 Q 7 Mannheim – Das Quartier. und die Werbegemeinschaft Mannheim-City freuen sich, Sie am 15. und 16. Juli zum Erlebnis-Wochenende zu begrüßen. Freuen Sie sich auf zwei Tage voller Live-Musik, Mode-Präsentationen und zahlreichen Aktionen im urbanen Herzen Mannheims!

Der verkaufsoffene Sonntag lädt dazu ein, in den Erlebnis-Angeboten von Q 6 Q 7 und in der ganzen Innenstadt zu stöbern und in entspannter Atmosphäre zu shoppen.

Hendrik Hoffmann, Geschäftsführer der CRM – Center & Retail Management GmbH, die Q 6 Q 7 betreibt: „Hier im Quartier verbinden wir das Beste aus vielen Welten. Wir bieten einzigartige Konzepte, die es in der näheren Umgebung nicht gibt und schaffen eine Atmosphäre, in der sich Kultur, Lifestyle und Shopping zu einem unvergleichlichen Erlebnis verbinden. Unser Ziel ist, dass jeder Besuch im Quartier zu einer Entdeckungsreise wird, die alle Sinne anspricht und immer wieder aufs Neue begeistert. Das dürfen Sie vor allem am Erlebnis-Wochenende nicht verpassen! Wir sehen uns in Mannheims City!”

Q 6 Q 7 Mannheim – Das Quartier. ist am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die Aktionen finden an beiden Tagen im Zeitraum von 13 bis 18 Uhr statt.

Fotos: Wolfgang Sing / Summer Sands