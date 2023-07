Heidelberg – Schüsse bei Hochzeitskorso – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag führte gegen 17 Uhr eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte eine Verkehrskontrolle an der Rohrbacher Straße auf Höhe eines Schnellimbissrestaurants durch, als sie auf Grund lauten Hupens zahlreicher Fahrzeuge und zweier Schussgeräusche auf den Autokorso einer Hochzeit aufmerksam wurde. Ungefähr 14 Autos blockierten den Verkehr rund um den Bismarckplatz und hinderten so Andere an der Weiterfahrt. Rund um die Fahrzeuge versammelten sich knapp 100 Schaulustige. Die Polizei stellte die Personalien der Störenden fest und verwies sie der Örtlichkeit. Die Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich der Verstöße gegen das Waffengesetz und der Behinderung von Verkehrsteilnehmern, wurden eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Geschädigte, die durch den Korso an der Weiterfahrt gehindert oder durch diesen gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0, zu melden.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One