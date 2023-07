Der Lückenschluss an der Hochstraße Süd – Zum Hintergrund: Abriss und Wiederaufbau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-neckar – In einer Sondersitzung am 29. November 2021 machte der Ludwigshafener Stadtrat den Weg frei für den Lückenschluss und stimmte mit großer Mehrheit der Planungsvariante einer Spannbetonkonstruktion als Ersatzbau für die abgerissene Pilzhochstraße zu. Für die gewählte Betonkonstruktion sprachen in erster Linie die hohe Planungssicherheit sowie die Wirtschaftlichkeit. Die Stadtverwaltung hatte zuvor Planungsvarianten unter verschiedenen Gesichtspunkten erörtert und bewertet. Nach der ersten Vorstellung der Planungen im Stadtrat am 25. Oktober 2021 erörterte die Stadtverwaltung die Planungen in einem zweiwöchigen Online-Dialog mit den Bürger*innen. Die Genehmigung des Ersatzbaus erfolgte dann formal im Stadtrat am 12. Dezember 2022. Im Januar wurden die Arbeiten ausgeschrieben. Den Maßnahmenbeschluss zur Sanierung der Weißen Hochstraße traf der Stadtrat am 8. Mai 2023.

Blick zurück: Am 22. August 2019 sperrte die Stadtverwaltung die Pilzhochstraße aus Sicherheitsgründen für den Verkehr. Im Rahmen der turnusmäßigen Sanierungsplanungen der Pilzhochstraße war es erforderlich gewesen, die Brücke statisch nachzurechnen. Die Ergebnisse waren dramatisch und führten im ersten Schritt zu Verkehrseinschränkungen, um die Belastung der Brücke zu reduzieren. Bei den Bauwerksbeobachtungen hatten Experten festgestellt, dass sich bisher schon bestehende Risse vergrößert hatten. Statische Probleme und die Belastung durch den Verkehr hatten der Pilzhochstraße zugesetzt.

Am 22. November sperrte die Stadtverwaltung auch den unter der Brücke liegenden Bereich aus Sicherheitsgründen ab. Der Bau- und Grundstücksausschuss folgte am 25. November 2019 einstimmig dem Eilantrag für den umgehenden Abriss. Ebenfalls in Auftrag gegeben wurde die Vorplanung für einen Ersatzbau für die Pilzhochstraße. In seiner Sitzung am 9. Dezember 2019 stimmte der Stadtrat dem sofortigen Abriss der Pilzhochstraße zu. Ende Oktober 2020 war das Bauwerk abgerissen.