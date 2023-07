Tanzen, wandern, zaubern und Präventionstheater – Caritas und katholische Pfarreien bieten zum zweiten Mal „Ein Tag Urlaub in LU” an – Anmeldung ab sofort möglich

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar

Raus aus dem Alltag, die Seele baumeln lassen, sich mit anderen treffen, lachen, singen, sich verwöhnen lassen – zu einem Tag Urlaub vor der Haustür laden die katholischen Pfarreien Hl. Edith Stein, Hl. Katharina von Siena und Hll. Petrus und Paulus zusammen mit dem Caritas-Zentrum Ludwigshafen Senior*innen in diesem Sommer schon zum zweiten Mal ein. Die Urlaubstage finden am 30. August in St. Albert in der Pfingstweide, am 21. September in Hl. Geist in Süd und am 25. September in St. Michael in Maudach statt. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Bild (Caritas-Zentrum): gemeinsamer Gottesdienst im Gemeindezentrum Heilig Geist beim „Urlaubstag in LU” im vergangenen Jahr.

Im vergangenen Jahr boten die Pfarreien und das Caritas-Zentrum zum ersten Mal an und freuten sich über die große Resonanz: Über 100 Senior*innen nahmen teil. So war es für die Organisatoren keine Frage, in diesem Sommer eine Neuauflage anzubieten. „Da das Angebot der Stadt nach Corona sehr reduziert wurde und die Seniorenfreizeit in Ramsen nicht mehr stattfindet, freuen wir uns auch in diesem Jahr, als kath. Kirche drei Urlaubstage im Stadtgebiet für Senior*innen anbieten zu können. Besonders nach Corona, dem Ukrainekrieg, den gestiegenen Energiepreisen und Lebenshaltungskosten ist die Zahl der einsamen und armen Rentner*innen in Ludwigshafen gestiegen”, sagt Claudia Möller-Mahnke vom Caritas-Zentrum.

Die Urlaubstage beginnen mit einem gemeinsamen Frühstück um 09.00 Uhr und enden gegen 15:30 Uhr bei einem abschließenden Kaffee. Zwischen den Mahlzeiten haben die Gäste die Möglichkeit, mit anderen Urlauber*innen zu plaudern, zu singen, zu basteln, einen Gottesdienst zu feiern oder an interessanten Workshops teilzunehmen. „Im Unterschied zum letzten Jahr können sich die Teilnehmer*innen für alle drei Tage anmelden, jedoch sind die Plätze begrenzt. Das Programm der drei Tage ist zum Teil auch unterschiedlich”, erläutert Claudia Möller-Mahnke.

So können die Besucher*innen am 30. August in St. Albert in der Pfingstweide Sitztanzen ausprobieren und an einem Präventionstheaterstück für Senior*innen interaktiv teilnehmen. Am 21. September geht es in Hl. Geist in Ludwigshafen Süd mit Musik und Tanz bewegt zu und am Nachmittag steht eine Zaubershow auf dem Programm. Den Abschluss der Urlaubstage findet am 25. September in St. Michael in Maudach statt. Hier steht ein geführter naturkundlicher Spaziergang durch das Maudacher Bruch auf dem Programm, sowie das Präventionstheater der Schifferstadter Polizei.

Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro pro Tag. Eine Anmeldung ist ab sofort bei Claudia Möller-Mahnke per E-Mail an claudia.moeller-mahnke@caritas-speyer.de oder telefonisch unter 0621 59802-24 möglich. Der Anmeldeschluss für den Urlaubstag am 30. August ist der 17. August, für die September-Termine der 4. September.

Quelle: Kath. Stadtdekanat Ludwigshafen