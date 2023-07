Musik im abendlichen Landauer Zoo – Benefizkonzert der Band „Friends“ auf der großen Zoowiese zugunsten der Zooschule

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Zooschule Landau gehört ohne Zweifel zu den erfolgreichsten Einrichtungen, die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in ihrer gesamten Bandbreite vermitteln – und das an bis zu 15.000 Nutzende jährlich. Sie wird vom Verein Zooschule Landau e.V. getragen und vom Förderverein der Zooschule Landau e.V. bei ihrer wichtigen Arbeit finanziell gefördert. Nun freuen sich die Vorsitzende des Trägervereins, Dr. Gudrun Hollstein, und der Vorsitzende des Fördervereins, Dr. Christian Donie, über wichtige Unterstützung der beliebten und vielfach ausgezeichneten Bildungsinstitution.

Vermittelt und gefördert durch Rolf Epple, Stiftungsvorstand der gleichnamigen gemeinnützigen Stiftung aus Landau, gibt die Band „Friends“ am Freitag, 21. Juli, ab 19:30 Uhr auf der zentralen Zoowiese ein Benefizkonzert zugunsten der Landauer Zooschule. „Die Rolf-Epple-Stiftung selbst fördert die Erziehung, Ausbildung und Gesundheit junger, sowie älterer Menschen und unterstützt Sport, Kunst, Kultur sowie den Landschafts- und Denkmalschutz,“ sagt Rolf Epple. Das sei ein guter Grund, auch die Landauer Zooschule zu unterstützen.

Zur Band: Michael „Ele“ Frey am Gesang, Roland Hott am Klavier, Andreas Hülsenbeck an der Gitarre und Andreas „Schorsch“ Holz am Bass haben sich 2017 zur Bandformation „Friends“ zusammengefunden. In „unplugged“-Manier und quasi in Club-Atmosphäre präsentieren sie Pop- und Rockmusik von den Bee Gees über Westernhagen und Alicia Keys bis zu neuesten Songs als akustische Musik, die unter die Haut geht. Der Gesang von „Ele“ und seiner Tochter Lisa Frey, die beide über viele Jahre die Stimmen von „Fisherman’s Friends“ waren, sowie seit einiger Zeit ergänzt durch Daniela Schlindwein als weiterer Sängerin steht hierbei im Mittelpunkt. Markus Grimminger am Schlagzeug vervollständigt die Band. In dieser Besetzung haben die „Friends“ bei zahlreichen Auftritten in Landau und Umgebung, aber auch in einigen Robinson-Ferienclubs ganz nach ihrem Motto „Lovesongs and More“ schon viele begeisternde Musikabende dargeboten.

Die Gastronomie des Zoos sorgt am Abend des etwa 90-minütigen Konzerts für die kulinarische Versorgung vom Grill und mit Getränken.

Zugang zum Benefizkonzert der Band „Friends“ in den abendlichen Zoo ist am Freitag, 21. Juli, ab 19.15 Uhr über die Zookasse möglich. Der Eintritt zum Konzert kostet für Erwachsene 5 Euro pro Person. Personen unter 18 Jahren zahlen keinen Eintritt. Einnahmen kommen der Zooschule Landau zugute.

Eine vorherige Anmeldung ist zwingend erforderlich und kann ab sofort von 9 bis 12 Uhr in der Zoo­verwaltung vormittags unter 06341-137011 oder unter zoo@landau.de erfolgen.

Der Zoo behält sich immer vor, Veranstaltungen u.a. witterungsbedingt abzusagen oder zeitlich abzukürzen.