Streckenausbau Heidelberg-Wieblingen–Heidelberg Hauptbahnhof: DB untersucht Boden für zukünftige Stützwand

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/DB) – Erkundungsbohrungen auf Betriebsgelände der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) nahe Straßenbahnhaltestelle Berufsschule in Heidelberg – Arbeiten finden im Zeitraum 10. bis 14. Juli statt (Stuttgart, 6. Juli 2023) Die Deutsche Bahn (DB) plant den Ausbau des Streckenabschnitts zwischen Mannheim Friedrichsfeld Süd und Heidelberg Hauptbahnhof. Damit bietet die Bahn Fahrgästen zukünftig ein größeres Angebot und einen stabileren Fahrplan. Das Projekt befindet sich aktuell in der Entwurfs- und Genehmigungsplanung. Im Zuge dessen führt die DB nun zusätzlich notwendige Erkundungsbohrungen durch, um den Untergrund zu analysieren. Die Arbeiten finden auf einem Betriebsgrundstück der rnv in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle Berufsschule statt. Die Bohrungen starten am Montag, 10. Juli, und werden voraussichtlich am Freitag, 14. Juli, abgeschlossen sein. Im Bereich

einer geplanten Stützwand gewinnt die DB so Erkenntnisse über den geologischen Aufbau des Untergrunds, die sie für statische Bemessungen nutzen wird. Die Stützwand soll später an der südlich der Bohrungen liegenden Bestandstrasse der DB entstehen. Für die Bohrungen liegen sämtliche behördliche Genehmigungen vor. Die Arbeiten können mit Lärm verbunden sein. Für die entstehenden Unannehmlichkeiten bittet die DB die Anwohner:innen um Verständnis.

Nähere Informationen zum Projekt unter: https://mannheimheidelberg.deutschebahn.com/