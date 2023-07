Kreis Germersheim – Ein Schüler der Villa Wieser gewährte Einblick in sein Werk – Joachim Polke zeigte seine Kunst

Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Landrat Dietmar Seefeldt hat Joachim Polkes Einzelausstellung in der Werner Brand Kunststiftung in Hochstadt besucht. Seefeldt würdigt das vielseitige Schaffen des Künstlers: „Joachim Polke ist seit dem Jahr 2010 Schüler an der Kunstschule Villa Wieser. Sein breit aufgestelltes Werk ist ein Beispiel dafür, wie facettenreich die Kunstschule in unsere Region hineinwirkt.”

Joachim Polke ist seit 2016 Mitglied der Kunstgilde Bad Bergzabern und erreichte vergangenes Jahr den zweiten Platz des Publikumspreises im Kunstpreiswettbewerb der Werner Brand Kunststiftung. Der in Rotenburg an der Fulda geborene Maschinenbau-Ingenieur Polke lebt seit 1967 in der Pfalz. Im Vorruhestand seit 2010, malt und zeichnet er und nimmt Unterricht bei verschiedenen Lehrkräften der Villa Wieser. Zu seinem Repertoire zählt die freie Malerei, Acryl-Malerei, Porträtzeichnung, Tuschezeichnen und -malen sowie Aktzeichnen und -malerei.

Bildunterschrift: Landrat Dietmar Seefeldt (links) und Joachim Polke bei der Finissage der Ausstellung in der Werner Brand Kunststiftung.