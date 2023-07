Nach Umbau der Dossenheimer Landstraße Heidelberg: Sechs Ladezonen für Gewerbebetriebe geplant

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Entlang der Dossenheimer Landstraße ist geplant, für Gewerbetreibende nach Abschluss der Neugestaltung sechs Anliefermöglichkeiten einzurichten. Vier dieser Ladezonen wird es auf der Straße selbst, zwei davon in angrenzenden Seitenstraßen geben:

• Vier Ladezonen in der Dossenheimer Landstraße auf Höhe der Hausnummern 45-47 (temporär) sowie 64, 105 und 106

• Eine Ladezone in der Mühlingstraße, auf Höhe der Hausnummer 1a

• Eine Ladezone im Norden des Hans-Thoma-Platzes auf Höhe der Hausnummer 2

Eine der Ladezonen nur in verkehrsschwachen Zeiten nutzbar

Die Ladezone in der Dossenheimer Landstraße auf Höhe der Hausnummern 45-47 ist während des sogenannten Planfeststellungsverfahrens neu hinzugekommen. Hintergrund ist, dass andernfalls sperrige Materialien mehrmals täglich für Behinderungen gesorgt hätten – da diese über eine längere Strecke auf dem Gehweg von der nächstgelegenen Ladezone bis zum entsprechenden Empfänger transportiert werden müssten. Die baulichen Gegebenheiten sind auf Höhe der Hausnummern 45-47 allerdings sehr eng. Deshalb ist die dort vorgesehene Ladezone nur in verkehrsschwachen Zeiten zur Nutzung freigegeben. Denn nur dann ist es zumutbar, dass der Rad- und Autoverkehr die Autofahrspuren in der Dossenheimer Landstraße sicher gemeinsam nutzen.

Ladezonen während der Bauzeit

Während der rund zweieinhalbjährigen Bauarbeiten ab Herbst 2023 wird die Anlieferung in enger Abstimmung zwischen Bauausführung, Projektträgerschaft durch die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) und Gewerbetreibenden sichergestellt. Die rnv wird hierfür eine direkte Ansprechperson benennen.

Hintergrund: Neugestaltung der Dossenheimer Landstraße

Die Dossenheimer Landstraße wird ab Herbst 2023 grundlegend erneuert (mehr Infos auch im Internet unter www.heidelberg.de/DoLa). Es stehen mehrere dringende Bauarbeiten an: Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) saniert die Gleisanlagen der Straßenbahnen (Linien 5, 24 und 26) und baut die beiden Haltestellen Biethsstraße und Burgstraße barrierefrei um. Die Stadtbetriebe Heidelberg wollen den unter den Gleisen liegenden Abwasserkanal erneuern. Die Stadtwerke Heidelberg werden im Gehwegbereich verschiedene Leitungen erneuern. Auch die Fahrbahnen und Gehwege der Dossenheimer Landstraße müssen dringend saniert werden. Es soll außerdem ein sicheres Angebot für den Rad- und Fußverkehr geschaffen werden.