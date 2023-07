Ran an die Bücher: „Lesesommer und Vorlese-Sommer Rheinland-Pfalz“ starten am 10. Juli in der Stadtbibliothek Landau

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stadt Landau) – Anmelden, lesen und Preise gewinnen: Am Montag, 10. Juli, startet der 16.Lesesommer Rheinland-Pfalz. Über 200 kommunale und kirchliche Bibliotheken beteiligen sich bis zum 10. September an der diesjährigen Ausgabe der landesweiten Leseförderaktion für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren – und auch die Stadtbibliothek Landau ist wieder mit dabei. Wie bereits im vergangenen Jahr gibt es mit dem Vorlese-Sommer auch wieder eine Aktion speziell für Kita-Kinder im Vorlesealter und ihre Vorleserinnen und Vorleser. Bürgermeister Dr. Maximilian Ingenthron ruft die Kinder und Jugendlichen der Südpfalzmetropole zur Teilnahme auf. „Der Lesesommer ist eine wunderbare Initiative, um junge Landauerinnen und Landauer auch außerhalb des schulischen Rahmens für das Lesen zu begeistern. Und Lesen kann auch schon für die ganz Kleinen ein Vergnügen sein. Durch Vorlesen wird schon bei KitaKindern die Begeisterung für Bücher und Geschichten geweckt und der Grundstein gelegt, dass sie später selbst leidenschaftliche Leserinnen und Leser werden. Unsere Stadtbibliothek bietet hierfür ein vielfältiges Angebot.“ Sein Dank gelte dem Team der Stadtbibliothek, das die Aktionswochen mit großem Engagement und viel Liebe zum Detail vorbereitet habe. „Wer sich bei uns zum Vorlese-Sommer oder zum Lesesommer anmeldet, kann exklusiv und kostenlos aktuelle Kinder- und Jugendbücher ausleihen und lesen – wir haben unsere Bücherauswahl auch extra mit neuem, frischen Lesestoff aufgestockt“, erklärt Magdalena Schlosser, Bereichsleitung Kinder- und Jugendbibliothek der Stadtbibliothek Landau.

Beim Vorlese-Sommer gibt es pro vorgelesenem Buch einen Stempel in der Vorlese-Sommer-Clubkarte. Wer am Ende mindestens drei Bücher vorgelesen bekommen sowie ein Bild zum Lieblingsbuch gemalt und in der Bibliothek abgegeben hat, erhält eine Vorlese-Sommer-Urkunde. Pro Kind geht außerdem eine Clubkarte in den Lostopf des landesweiten Gewinnspiels: Der Hauptpreis ist ein Kinderfahrrad; außerdem werden ein Lego-Set, eine Tonie-Box, TonieFiguren, Spiele und Buchgutscheine verlost. Beim Lesesommer geben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu den gelesenen Büchern ihre Bewertung entweder online in Form eines Online-Buchtipps unter www.lesesommer.de oder per kurzem Interview in der Stadtbibliothek ab. Für jedes gelesene und bewertete Buch gibt es einen Stempel auf der Clubkarte. Wer in den neun Aktionswochen mindestens drei Bücher liest, erhält am Ende eine Urkunde. Zudem vermerken viele Schulen die erfolgreiche Teilnahme positiv aufeinem Beiblatt zum nächsten Zeugnis. Außerdem gibt es auch wieder die Möglichkeit, schöne Preise zu gewinnen: Denn wer zu einem gelesenen Buch

noch eine Bewertungskarte ausfüllt und in der Bibliothek abgibt, nimmt an dem landesweiten Gewinnspiel teil. Der Hauptgewinn ist ein Gutschein für einen zweitägigen Aufenthalt für vier Personen im Europapark Rust und der Rulantica Wasserwelt. Zusätzlich führt die Stadtbibliothek Landau eine Tombola mit vielen Preisen unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern durch. Die Übergabe der

Preise an die Gewinnerinnen und Gewinner findet am Mittwoch, 27. September, bei einer Abschlussparty mit dem Autor Jochen Till und dessen Lesung aus „Luzifer junior“ statt. Lesesommer und Vorlese-Sommer sind Teil der landesweiten Leseförderaktionen „Lesespaß aus der Bücherei“ und werden durch das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz koordiniert. Weitere Informationen gibt es online unter www.lesesommer.de oder direkt bei der Stadtbibliothek: Stadtbibliothek Landau in der Pfalz, Heinrich-Heine-Platz 10

