Fernwärmeausbau in der Johanniterstraße Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Weiterer Schritt beim Fernwärmeausbau in Heidelberg: Ab 10. Juli 2023 kommt die Fernwärme zu Anwohnerinnen und Anwohnern in der Johanniterstraße in Heidelberg-Wieblingen.

INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Die Arbeiten zur Verlegung der Leitungen und der Hausanschlüsse zwischen Pfälzer Straße und Mannheimer Straße werden voraussichtlich bis Anfang September abgeschlossen sein.

Die neue Fernwärmeleitung wird in der nördlichen Fahrspur auf Höhe der Häuser mit der Hausnummer Mannheimer Straße 205 bis Pfälzer Straße 4 verlegt. Während der Bauzeit ist die Fahrbahn für den Durchgangsverkehr gesperrt, der Verkehr wird über angrenzende Straßen umgeleitet. Grundstücke in der Johanniterstraße sind während der Bauzeit weiterhin zu erreichen, die Zufahrt zu den Häusern ist während der Arbeiten tagsüber allerdings eingeschränkt. Damit die Anwohnenden möglichst wenig beeinträchtigt werden, deckt die Baufirma die Aufgrabungen an den Einfahrten nach jedem Arbeitstag ab. Von Montag bis Donnerstag sind Zu- und Abfahrten zwischen 16.30 Uhr und 7 Uhr sowie freitags von 13.30 Uhr bis 7 Uhr morgens möglich; an den Wochenenden rund um die Uhr.

Die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge und die Müllabfuhr ist jederzeit gewährleistet.

Die Stadtwerke Heidelberg werden die Einschränkungen für die Anwohnenden und Betriebe so gering wie möglich halten. Während der Bauzeit wird es lediglich zu kurzen Versorgungsunterbrechungen bei Strom und Wasser kommen. Anwohner und Anlieger werden darüber im Vorfeld gesondert informiert.