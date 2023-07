Alte Rebschule in Rhodt als ‚Hervorragender Ausbildungsbetrieb‘ ausgezeichnet

Rhodt unter Rietburg / Südliche Weinstrasse / Metropolregion Rhein-Neckar – Junge Menschen als Zukunftsfaktor . Als einer von acht pfälzischen Arbeitgebern wurde das Wohlfühlhotel Alte Rebschule in Rhodt jetzt mit dem Qualitätssiegel „Hervorragender Ausbildungsbetrieb der Hotellerie und Gastronomie“ ausgezeichnet. Die Industrie- und Handelskammern hatten in ganz Rheinland-Pfalz insgesamt 34 Ausbildungsbetriebe prämiert. Die Auszeichnung vergeben die IHKs gemeinsam mit den Berufsbildenden Schulen und den Agenturen für Arbeit.

„Im Moment bilden wir insgesamt sechs Azubis in den Bereichen Küche, Restaurant und Hotelfach aus“, so Hotelchefin Sonja Schäfer. „Unser Augenmerk liegt vor allem darauf, dass der Nachwuchs mit Leidenschaft Gastgeber sein möchte und sein Handwerk mit allen unterschiedlichen Facetten aus dem Effeff beherrscht.“ Für die engagierte Ausbilderin sind die ‚Eigengewächse‘ außerdem eine wichtige Ressource gegen den Fachkräftemangel. „Wir freuen uns jederzeit über Bewerbungen für die schönste Branche der Welt“, beteuert Sonja Schäfer.

Die IHK Pfalz hat für die Beurteilung Betriebe ausgezeichnet, die mehr als der Durchschnitt leisten, um ihren Auszubildenden das nötige Rüstzeug mit auf den Weg zu geben. Das können Qualitätspraktika sein, Schulpartnerschaften, intensive Prüfungsvorbereitungen und Exkursionen. Best Practice-Beispiele wie die Alte Rebschule verwendet die IHK in den Ausbildungsberatungen, um anderen Betrieben zu helfen. Insgesamt rund 1.850 junge Menschen werden derzeit in Rheinland-Pfalz in Berufen in Hotellerie und Gastronomie ausgebildet, in den IHK-Ausbildungsbörsen sind für dieses Jahr noch Stellen offen.