„Natürlich Heidelberg“: Termine im Juli – Anmeldung zu Veranstaltungen ist online möglich

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Heidelberg Marketing GmbH) – Am Samstag, 8. Juli 2023, wird die zweite von insgesamt drei Schlossbeleuchtungen mit einem grandiosen Brillant-Feuerwerk den Himmel über dem Neckar mit leuchtenden Farben erhellen. Auf der Nepomuk-Terrasse und in der Altstadt lockt ein vielfältiges Rahmenprogramm. Die letzte Schlossbeleuchtung in diesem Jahr findet am 2. September 2023 statt. ... Mehr lesen »