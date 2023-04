Heidelberger Frühling Musikfestival nach vier Wochen erfolgreich zu Ende gegangen!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Erster Jahrgang mit Igor Levit als Co-Künstlerischem Leiter bot 83 Konzerte an 25 Spielorten | Heidelberger Frühling Musikpreis ging an Martin Grubinger | Spendenaktion für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien brachte rund 16.500 Euro ein –

Am vergangenen Samstag ging das 27. Heidelberger Frühling Musikfestival mit dem ausverkauften Festivalfinale mit Geigerin Vilde Frang und dem belgischen B’Rock Orchestra in der Aula der Neuen Universität Heidelberg zu Ende. Vom 17. März bis 15. April standen unter dem Motto „Zusammen“ 83 Konzerte an 25 Spielorten in Heidelberg auf dem Programm, davon 13 Stadtteil-Konzerte bei freiem Eintritt mit dem neu initiierten Festivalcampus-Ensemble. Es war der erste von insgesamt fünf Jahrgängen mit dem Pianisten Igor Levit als Co-Künstlerischem Leiter an der Seite von Intendant Thorsten Schmidt und damit der Beginn einer neuen Ära in der Festivalgeschichte.

Das Festival hat während der sanierungsbedingten Schließung der Stadthalle nun im zweiten Jahr eine Heimat in den neuen Hauptspielstätten Aula der Neuen und Aula der Alten Universität Heidelberg und an weiteren Orten der Stadt gefunden.

Intendant Thorsten Schmidt und der Co-Künstlerische Leiter Igor Levit bilanzieren:

„Besonders glücklich macht uns, dass das Publikum den neuen Festivalcampus rund um den Universitätsplatz so gut angenommen hat. Und dass die Menschen sich auf neue Formate wie die Carte Blanche – also ohne zu wissen, was sie programmatisch erwartet – oder den Festivalschwerpunkt „Ligeti 100“ so intensiv eingelassen haben. Auch die Konzertangebote, die neben der Klassik interkulturelle musikalische Begegnungen geboten haben, sind zu unserer Freude auf ein großes Interesse gestoßen. Das zeugt von einem tiefen Vertrauen in den Heidelberger Frühling und bestätigt den festen Platz, den das Musikfestival in der internationalen Festivallandschaft hat. Es spiegelt zudem den Transformationsprozess in unserer Gesellschaft wider, der uns alle herausfordert, trotz unterschiedlicher Positionen zusammenzukommen, neu zu denken und dem anderen stets offen zu begegnen.“

Zu Gast bei der 27. Ausgabe des Musikfestivals waren große Künstlerpersönlichkeiten wie Asmik Grigorian, Kirill Gerstein, Vilde Frang, Renaud Capuçon, Jan Lisiecki, Nikolai Lugansky, Kian Soltani, Thomas Quasthoff, Antoine Tamestit, Abel Selaocoe, Peter Eötvös oder Veronika Eberle sowie international renommierte Ensembles und Klangkörper wie das Gringolts Quartet, Cuarteto Casals, Quatuor Diotima, Collegium 1704, Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, das Mozarteumorchester Salzburg, Manchester Collective, Aurora Orchestra oder das B’Rock Orchestra. Zum ersten Mal in der Festivalgeschichte wurde mit dem Festivalcampus-Ensemble ein eigenes Ensemble aus 22 jungen Solist*innen zusammengestellt, das das Musikfestival eröffnet hat und in den folgenden Wochen in verschiedenen Besetzungen in der ganzen Stadt zu erleben war.

Der Heidelberger Frühling Musikpreis 2023, der vom Gründungspartner des Musikfestivals Heidelberg Materials gestiftet wird, erhielt der Schlagzeuger Martin Grubinger. Die Auszeichnung würdigt seit 2013 Persönlichkeiten, die sich substantiell und nachhaltig für die Vermittlung von klassischer Musik einsetzen.

Kurz vor dem Festivalstart hatte der Heidelberger Frühling gemeinsam mit der Rhein-Neckar-Zeitung und dem Freundeskreis des Heidelberger Frühling e.V. nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien im Februar zu einer Spendenaktion aufgerufen. Der Heidelberger Frühling spendet die Eintrittsgelder für das Festivalkonzert vom 29. März mit dem aus dem Nordosten Syriens stammenden Sänger Ibrahim Keivo und der NDR Bigband an die „Aktion Deutschland Hilft“ zugunsten der Erdbebenopfer und sammelte darüber hinaus weitere Spenden für das Bündnis. Ermöglicht wurde diese Spendenaktion durch die Förderung des Konzerts durch den Freundeskreis des Heidelberger Frühling e.V. Insgesamt ist eine Spendensumme von 16.536,18 Euro erzielt worden.

Insgesamt sechs Festivalkonzerte wurden von den Medienpartnern SWR2 und Deutschlandfunk Kultur bzw. Deutschlandfunk mitgeschnitten

Das 28. Heidelberger Frühling Musikfestival findet vom 15. März bis 13. April 2024 statt. Das Programm wird im Oktober 2023 veröffentlicht.

Vom 14. bis 18. Juni 2023 präsentiert die zweite Ausgabe des Heidelberger Frühling Liedfestivals das Lied in seiner ganzen Vielfalt. Tickets sind bereits erhältlich unter www.heidelberger-fruehling.de, telefonisch unter 06221 584 00 44 oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen.