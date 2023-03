Gründungsinteressierte aufgepasst: „Von der Hochschule ins Unternehmertum“ – Re-Opening-Veranstaltung des Gründungsbüros der HWG Ludwigshafen am 28. März 2023

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/HWG Ludwigshafen) – Unter dem Motto „Von der Hochschule ins Unternehmertum“ meldet sich das Gründungsbüro der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) am Dienstag, dem 28.03.2023, ab 17.45 Uhr nach einer

Umstrukturierung mit einer Re-Opening-Veranstaltung zurück: Leiterin Dr. Christina Stadler,Professorin für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Entrepreneurship am Fachbereich Marketing und Personalmanagement, heißt dabei gemeinsam mit Hochschulpräsident Prof. Dr. Gunther Piller drei ehemalige Studierende der HWG LU und jetzige Unternehmer*innen willkommen, die ganz unterschiedliche Wege in die Selbstständigkeit gegangen sind und sich in der Region angesiedelt haben:

– Jan Stratmann von BitterLiebe (BitterPower GmbH), Mannheim (Corporate

Finance)

– Simon Jäger von RE-ALIS GmbH, Speyer

(Pflege)

– Lena Geib von Lena Geib PHOTOGRAPHIE, Bad Dürkheim

(Marketing)

Die drei Gründer*innen stellen sich und ihren Werdegang am Dienstag, 28. März 2023, ab17:45 Uhr, in der Aula der Hochschule (A-Geb., EG) vor und steigen dann in eine von Christina Stadler moderierte Fragerunde ein, in der es ganz konkret um Erfahrungen, Motivation und

„Do’s and Don‘ts“ gehen wird. Fragen aus dem Publikum sind ausdrücklich erwünscht. Nachdem offiziellen Programm geht es im Foyer mit Getränken und Snacks zum entspannten Networking.

Alle (Gründungs-)Interessierten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.

