Unterstützung bei Fragen zum Leben in Deutschland: Rumänisch-Deutsche Vereinigung startet Beratungsangebot in den Räumlichkeiten des Verbands deutscher Sinti und Roma in Landau

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stadt Landau) – Um das Zurechtfinden am neuen Wohnort zu erleichtern: Bei allen Fragen des täglichen Lebens finden rumänische Mitbürgerinnen und Mitbürger ab sofort in der Geschäftsstelle des Verbands deutscher Sinti und Roma in Landau eine Anlaufstelle. An mehreren Terminen pro Monat steht Gianina Dima von der Rumänisch-Deutschen Vereinigung in Baden-Württemberg (RDVBW) in den Räumlichkeiten in der Schloßstraße 4 zur Integrationsberatung zur Verfügung und unterstützt bei der Kontaktaufnahme mit Institutionen und Behörden.

„Menschen aus rund 110 Nationen leben in unserer Stadt – davon ein großer Anteil aus Rumänien. Ich freue mich deshalb sehr, dass wir die Rumänisch-Deutsche Vereinigung, die sich an uns bezüglich geeigneter Räumlichkeiten für ihr Beratungsangebot gewendet hat, und den rheinland-pfälzischen Landesverband des Verbands Deutscher Sinti und Roma mit Sitz in Landau zusammenbringen konnten, um dieses Angebot zu schaffen“, betont Bürgermeister Dr. Maximilian Ingenthron. „Diese Kooperation ist wirklich ein gutes Beispiel überregionaler Zusammenarbeit und ich danke beiden involvierten Institutionen für ihr Engagement“, so der Sozialdezernent.

„Es ist schön, dass wir unseren rumänischen Mit-Landauerinnen und Mit-Landauern das Ankommen und Zurechtfinden auf diese Weise erleichtern können. Denn wer neu irgendwo hinzieht, sich mit den dortigen Gepflogenheiten und Abläufen nicht so gut auskennt und vielleicht auch die Sprache noch nicht so gut kann, freut sich über Unterstützung und Anleitung – und zwar so, dass sie oder er sich in Zukunft selbst weiterhelfen kann“, fügt Elena Bonatz, städtische Beauftragte für Migration und Integration, hinzu.

Die Beratungsstelle in Landau ist an folgenden Terminen von 14 bis 16:30 Uhr besetzt:

• 30. März

• 13. und 27. April

• 1., 15. und 29. Juni

• 13. und 27. Juli

• 10. August

• 7. und 21. September

• 5. und 19. Oktober

• 2., 16. und 30. November

• 14. Dezember