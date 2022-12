Landau – Kleine Gärtnerinnen und Gärtner aufgepasst: Urban Gardening-Mitmachprojekt der Landauer Jugendförderung geht im neuen Jahr weiter – Erster Termin am Freitag, 13. Januar, zum „schwarzen Gold des Gartens“

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar

Auch im kommenden Jahr wird beim Mitmachprojekt „Gartenwerkstatt“ der städtischen Jugendförderung gemeinsam gebuddelt, gepflanzt und gehegt. (Quelle: Stadt Landau)

Seit September wird immer freitags in der Gartenwerkstatt der städtischen Jugendförderung fleißig gebuddelt, gepflanzt und gehegt: Unter Anleitung von Ina Rinck, Sozialpädagogin, und Anja Lühnenschloß, Naturpädagogin, haben Kinder und Jugendliche beim Urban Gardening-Mitmachprojekt auf dem Thomas-Nast-Platz am Haus der Jugend in Landau einen kleinen Nutzgarten entstehen lassen. Auch im kommenden Jahr erwartet kleine Gärtnerinnen und Gärtner und alle, die es werden wollen, ein spannendes Programm mit Experimenten, Exkursionen und natürlich viel Gärtnerei. Los geht es am Freitag, 13. Januar, um 15 Uhr.

„Dank unserer stolzen Helferinnen und Helfer stehen uns mittlerweile vier Pflanzbeete zur Verfügung“, erklären Rinck und Lühnenschloß. „Für uns ist es wichtig, spielerisch Impulse für Naturerfahrungen im städtischen Raum anzubieten und ein Interesse für die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft zu wecken. So bieten wir im Rahmen der Gartenwerkstatt auch regelmäßig Exkursionen und Versuche an, damit die Kinder ökologische Kreisläufe noch besser zu verstehen lernen.“

Das ist an den Januar-Terminen geplant:

Das Motto der Gartenwerkstatt am Freitag, 13. Januar, lautet: „Da ist ja wirklich der Wurm drin!“ Es dreht sich alles um das „schwarze Gold“ des Gartens – den Kompost. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tauschen sich über den Sinn des Kompostierens aus und forschen nach Möglichkeiten, nährstoffreiche Erde selbst herzustellen.

Am Freitag, 20. Januar, steht eine Exkursion zum Wertstoffhof auf dem Programm, wo sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam mit einem Abfallberater Recycling-Abläufe genauer anschauen und herausfinden, was mit Nachhaltigkeit eigentlich gemeint ist.

Am Freitag, 27. Januar, wird Kompost im wahrsten Sinne des Wortes „unter die Lupe genommen“: Die Nachwuchsgärtnerinnen und -gärtner gehen den verschiedenen Prozessen beim Kompostieren nach und lernen mehr über die Stadien, die der Abfall dabei durchläuft.

Los geht es immer um 15 Uhr; Ende ist um 17 Uhr. Pro Termin wird ein Wertschätzungsbeitrag in Höhe von 2,50 Euro erhoben.

Anmeldungen für das gesamte Monatsprogramm sind über das Online-Anmeldeportal der Jugendförderung www.landau.feripro.de unter dem Punkt „Tagesangebote, Workshops und Kurse“ möglich. Wer an einzelnen Gärtnernachmittagen teilnehmen möchte, wendet sich per Mail an Ina Rinck (ina.rinck@landau.de).

Für alle, die die Gartenwerkstatt noch nicht kennen und mehr über das Projekt erfahren möchten, hat der Offene Kanal ein Erklärvideo gedreht. Dieses ist auf der Webseite der städtischen Jugendförderung unter www.jufoelandau.com zu finden.

Quelle: Stadtverwaltung Landau in der Pfalz