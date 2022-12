Heidelberg – Endlich wieder feiern an Fastnacht! Jubiläum: 175 Jahre Heidelberger Fastnachtszug!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Heidelberger Karneval Komitee 1952 e.V.) – Nach zwei Jahren Pause, steht im Jahr 2022 wieder der große Heidelberger Fastnachtszug durch die Heidelberger Innenstadt an. Am 21. Februar startet er um 14:11 Uhr und schlängelt sich von der Bergheimer Straße über den Bismarckplatz durch die Hauptstraße. Er endet auf dem Marktplatz, wo im Anschluss auch die große After-Umzugsparty stattfindet. In diesem Jahr ist es darüber hinaus ein ganz besonderer Umzug! Am 6. März 1948 fand der der 1. Urkundlich erwähnte Fastnachtszug in Heidelberg statt, welcher zu den ältesten Umzügen in Deutschland zählt und somit im Jahr 2023 sein 175-jähriges Bestehen feiert.

UND JEDER KANN MITMACHEN!

Neben den im Heidelberger Karneval Komitee organisierten Fastnachtsvereinen, werden auch viele

Teilnehmer aus nahezu dem gesamten Bundesgebiet erwartet.

Das Präsidium des Heidelberger Karneval Komitees freut sich schon sehr auf den Umzug:

„Wir freuen uns über eine rege Teilnahme aller Heidelberger am Jubiläumszug 2023. Es wird sicherlich

ein kunterbuntes fröhliches Treiben und eine friedliche Feier! Außerdem sind wir gespannt, auf viele

schöne und ausgefallene Maskeraden entlang des Zuges.“ so Wolfgang Heindl (Präsident des HKKs).

“Für uns als Fastnachter ist es immer wieder besonders schön in die freudigen Gesichter der ganz jungen

Umzugsteilnehmer zu schauen, welche darauf warten ihre Tüten und Taschen mit leckerem Süßem zu

füllen. Das wir in dieser Kampagne ein so tolles Jubiläum feiern können, freut uns umso mehr!” so

Jürgen Merk (Vizepräsident des HKKs).

Und Joe Schwarz (Schriftführer des HKKs) hofft noch auf ein paar Anmeldungen zum Zug: “Aktuell

kommen wir auf etwa die gleiche Anzahl an Teilnehmern wie im Jahr 2019. Allerdings haben wir noch

Plätze frei und die möchten wir sehr gerne noch füllen. Daher rufen wir alle Vereine und Institutionen,

Schulen und Kindergärten – aber auch sonstige Interessengruppen – dazu auf, sich für den Jubiläums-

Umzug in Heidelberg anzumelden.”

Weitere Informationen, sowie die Anmeldeunterlagen, gibt es unter www.hkk1952.de.

Termine:

Die Termine der HKK-Vereine im Überblick

Datum Veranstaltung Ort

11.11.2022

Empfang anlässlich des 175-jährigen

Jubiläums des Heidelberger Fastnachtszuges

– mit feierlicher Schlüsselübergabe durch

Herrn Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart

Würzner.

Rathaus Heidelberg

18.11.2022 Ordensfest der KT Carl-Rottmann Saal

18.11.2022 Ordensfest der Perkeo-Gesellschaft Gesellschaftshaus / HD-Pfaffengrund

19.11.2022 Ordensfest der KGP Bürgerzentrum / HD-Kirchheim

14.01.2023 Heidelball (Gardeball) des HCC Bürgerhaus / HD-Emmertsgrund

14.01.2023 Ordensabend der PKG Gesellschaftshaus / HD-Pfaffengrund

15.01.2023 Ordensmatinée des HCC Bürgerhaus / HD-Emmertsgrund

19.01.2023 Verleihung des Heidelberger Sume-Ordens Prinz Carl Palais

21.01.2023 Seniorensitzung ZKG Steinbachhalle / HD-Ziegelhausen

22.01.2023 Ordensmatinée ZKG Steinbachhalle / HD-Ziegelhausen

22.01.2023 Seniorensitzung der HCC/PKG Gesellschaftshaus / HD-Pfaffengrund

28.01.2022 1. Prunksitzung ZKG Steinbachhalle / HD-Ziegelhausen

28.01.2023 Seniorensitzung MVH/Diakonie der KT Mathilde-Vogt-Haus / HD-Kirchheim

29.01.2023 Seniorensitzung der KGP/KT Gesellschaftshaus / HD-Pfaffengrund

04.02.2023 2. Prunksitzung ZKG Steinbachhalle / HD-Ziegelhausen

04.02.2023 1. Prunksitzung der KGP Bürgerzentrum / HD-Kirchheim

04.02.2023 1. Prunksitzung der KT Carl-Rottmann Saa

04.02.2023 Seniorensitzung PKG Gesellschaftshaus / HD-Pfaffengrund

04.02.2023 Prunksitzung der PKG Gesellschaftshaus / HD-Pfaffengrund

11.02.2023 Seniorensitzung der Perkeo Gesellschaft Bürgerhaus / HD-Emmertsgrund

11.02.2023 3. Prunksitzung der ZKG Steinbachhalle / HD-Ziegelhausen

11.02.2023 Prunksitzung des HCC Eichendorffhalle / HD-Rohrbach

11.02.2023 2. Prunksitzung der KGP Bürgerzentrum / HD-Kirchheim

11.02.2023 2. Prunksitzung der KT Carl-Rottmann Saal

Heidelberger Karneval Komitee 1952 e.V. – HKK

Dachorganisation der Heidelberger Fastnachtsvereine

12.02.2023 Kinderfasching des HCC Eichendorffhalle / HD-Rohrbach

12.02.2023 Prunksitzung der Perkeo-Gesellschaft Bürgerhaus / HD-Emmertsgrund

16.02.2023 Damen Remmi-Demmi Bürgerhaus / HD-Emmertsgrund

18.02.2023 3. Maskenball der KGP Bürgerzentrum / HD-Kirchheim

18.02.2023 Seniorensitzung der KT Altenheim St. Michael

18.02.2023 Fastnachtsparty der PKG Gesellschaftshaus / HD-Pfaffengrund

19.02.2023 Fastnachtszug Ziegelhausen der ZKG Peterstaler Straße / HD-Ziegelhausen

19.02.2023 Kinderfastnacht der PKG Gesellschaftshaus / HD-Pfaffengrund

19.02.2023 5. Seniorenfastnacht der KGP Bürgerzentrum / HD-Kirchheim

20.02.2023 Kinderfasching HCC Vereinsgelände HCC / HD-Wieblingen

20.02.2023 Rathaussturm der KT Rathaus Heidelberg

20.02.2023 Kindermaskenball der KGP Bürgerzentrum / HD-Kirchheim

21.02.2023 Sturm auf das Polizei-Revier Heidelberg

Mitte durch die KGP Polizei-Revier Heidelberg Mitte

21.02.2023 175 Jahre Heidelberger Fastnachtszug Stadtmitte Heidelberg