Schon seit mehreren Jahren verbindet das Klinikum Ludwigshafen und das Geschwister-Scholl-Gymnasium eine ganz besondere Kooperation: Regelmäßig kommen Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 10 für einen Tag ans KliLu, um die medizinische und pflegerische Vielseitig des

Maximalversorgers kennenzulernen und sich so auf das eigene Sozialpraktikum vorzubereiten. Am Donnerstag besuchten über 70 Jugendliche das Krankenhaus und warfen in Führungen und Workshops einen Blick hinter die Kulissen.

Auf dem Stundenplan standen unter anderem Reanimation, Grundverständnis der Pflege und Hygiene. Eine Ärztin und einer Pflegefachfrau berichteten aus ihrem Arbeitsalltag und standen den jungen Gästen für Fragen zur Verfügung.

Für besondere Beachtung sorgte der Workshop der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO). Gemeinsam mit ärztlichen und pflegerischen KliLu Mitarbeitenden brachte Sören Melsa (DSO) den Schülerinnen und Schülern das Thema Organspende näher. Dabei wurde intensiv auf die

Fragestellungen der jungen Menschen eingegangen und gemeinsam mit der Klinikseelsorge auch ethisch-religiöse Aspekte der Organspende diskutiert. Abgerundet wurde der Vortrag durch den Bericht eines Anästhesisten, der seiner Ehefrau eine Niere gespendet hatte. Die sehr persönliche

Geschichte machte das sonst so theoretisch behandelte Thema Organspende

für alle Anwesenden greifbar. „Wir öffnen sehr gerne unsere Türen für die jungen Menschen der Region

und informieren über unsere vielfältigen Arbeits- und Berufsmöglichkeiten“, so der Ärztliche Direktor des KliLu, Prof. Dr. Günter Layer, sowie Pflegedirektorin Alexandra von Rex.

Quelle: Klinikum der Stadt Ludwigshafen