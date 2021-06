Schifferstadt – Der neue StadtKurier ist da!

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stadt Schifferstadt) – Im Schatten der Platanen zwischen duftendem Lavendel und Thymian auf einer gemütlichen Holzbank sitzen und dem lustigen Plätschern des Brunnens lauschen – seit wenigen Wochen ein wahrgewordener Traum auf dem umgebauten Kreuzplatz. Die passende Lektüre fürs Sonnenbaden liefert das Stadtmarketing mit der neusten, sechsten Ausgabe des StadtKuriers. Wie es nach rund einem Jahr Umbau auf dem Kreuzplatz aussieht, wie fair die Schifferstadter Kindertagesstätten und Schulen sind und was es eigentlich mit dem Goldenen Hut auf sich hat – der StadtKurier gibt Einblicke in die Arbeit der Stadtverwaltung. Natürlich kommen auch die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger nicht zu kurz: Wie Corona das Leben für Kinder, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher, Unternehmerinnen und Unternehmer verändert hat, ist in der großen StadtKurier-Umfrage nachzulesen. Zwei- bis dreimal im Jahr erscheint das zwölfseitige Informationsblatt – die sechste Ausgabe flatterte am Dienstag in die Briefkästen der Bürgerinnen und Bürger ohne Werbesperrvermerk. Seit Mittwoch liegt er kostenlos in der Stadtbücherei, den Bäckereien Görtz und Wilhelmi sowie den Zeitungsboxen am Schillerplatz und vor dem Rathaus aus. Wer lieber bequem von Zuhause aus liest, findet den StadtKurier als PDF auf der Website der Stadt www.schifferstadt.de.

Die Stadtverwaltung wünscht viel Spaß beim Lesen!

Post aus der Heimat

Sie sind ehemalige Schifferstadterin oder Schifferstadter und möchten auf dem Laufenden bleiben, was sich in der Rettichmetropole so tut? Dann melden Sie sich beim Stadtmarketing und erhalten Sie den aktuellen StadtKurier als Brief aus der Heimat. Senden Sie hierzu einfach Ihre vollständige Adresse per E-Mail an tatjana.rau@schifferstadt.de oder per Post an Stadtverwaltung Schifferstadt, z.Hd. Tatjana Rau, Marktplatz 2, 67105 Schifferstadt.