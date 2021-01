Heidelberg – „Solidarität. Grenzenlos“ – Aufruf zur Teilnahme an den digitalen Wochen gegen Rassismus 2021

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Interkulturelle Zentrum (IZ) der Stadt Heidelberg ruft alle Interessierten, Engagierten und Aktiven auf, sich an den bundesweiten „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ 2021 vom 15. März bis 08. April, dem Internationalen Tag der Roma, zu beteiligen. Das Motto der Stiftung gegen Rassismus lautet dieses Jahr: „Solidarität. Grenzenlos“. Aufgrund der aktuellen Beschränkungen und Infektionszahlen werden die Aktionswochen dieses Jahr digital geplant. Dazu können Engagierte ihre Programmpunkte, so zum Beispiel Workshops, Ausstellungen, Lesungen, Diskussionsrunden oder Vorträge, bis zum Sonntag, den 24. Januar 2021 über ein Formular auf der Webseite des Interkulturellen Zentrums Heidelberg einreichen. Die Aktionswochen bieten Möglichkeiten, über aktuelle Themen ins Gespräch zu kommen und gemeinsame Projekte zur Stärkung der vielfältigen Stadtgesellschaft zu realisieren. Auch für das Programm 2021 sind gemeinschaftliche, gebündelte Projekte erwünscht, um zu vermeiden, dass interessante Veranstaltungen zeitgleich stattfinden. Sollten im Rahmen der Coronaverordnungen die Beschränkungen im Bereich Veranstaltungen wegfallen, können digitale Veranstaltungen mit einem Hygienekonzept auch in analoge Veranstaltungen abgeändert werden.

Die Geschichte der Internationalen Wochen gegen Rassismus

Die Internationalen Wochen gegen Rassismus wurden 1966 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen und seit Ende der 70er Jahre werden in den UN-Mitgliedsländern jährliche Aktionswochen rund um den 21. März, dem Internationalen Tag gegen Rassismus, gestartet. In Deutschland plant und koordiniert die Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus in Zusammenarbeit mit dem Interkulturellen Rat die jährlichen UN-Wochen gegen Rassismus.

Mehr Informationen

Mehr Informationen dazu finden sich auf der Webseite des Interkulturellen Zentrums Heidelberg www.iz-heidelberg.de, bei Rückfragen steht das IZ unter iz@heidelberg.de zur Verfügung.

Mehr Informationen zu den Aktionswochen allgemein, ihrem Hintergrund, den bundesweiten Aktionen und jede Menge Info-Material finden Sie auf der Webseite der Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus.