Mannheim – Aufruf zur Teilnahme an Sicherheitsbefragung

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Für die aktuelle Sicherheitsbefragung der Stadt Mannheim wurden Mitte Juli erstmals 15.000 zufällig ausgewählte Mannheimerinnen und Mannheimer darum gebeten, online an der Befragung teilzunehmen. Zusätzliche 10.000 Papier-Fragebögen wurden im August versendet. Für die ausgewählten und angeschriebenen Personen ist es weiterhin möglich, an der Befragung teilzunehmen.

„Es wichtig, dass sich möglichst viele beteiligen“, appelliert Christian Specht, Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent der Stadt Mannheim. „Jede Stimme ist notwendig und bietet auch für jeden Einzelnen eine Chance: Wir wollen hören, was die Mannheimer Bürgerinnen und Bürger umtreibt, damit wir diese Perspektiven in der Zukunft berücksichtigen, um die subjektive Sicherheit und Lebensqualität in Mannheim weiter zu verbessern.“

Die Stadt führt die Sicherheitsbefragung in Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Institut für Kriminologie der Universität Heidelberg zum dritten Mal durch – erstmals jedoch online. Dabei spielen auch aktuelle Themen eine Rolle. So wurden beispielsweise einzelne Fragen zur Sicherheit von Menschen mit unterschiedlichen sexuellen Identitäten, zur Videoüberwachung in Mannheim sowie zum Sicherheitsempfinden während der Corona-Pandemie aufgenommen.

Weitere Informationen sowie der passwortgeschützte Zugang zur Online-Befragung finden Sie unter www.mannheim.de/sicherheitsbefragung-2020.

Quelle Stadt Mannheim