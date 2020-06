Ludwigshafen – Wiederaufnahme der öffentlichen Führungen im Wilhelm-Hack-Museum

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab Juli bietet das Wilhelm-Hack-Museum wieder an jedem Samstag und Sonntag von 15 bis 16 Uhr öffentliche Führungen in eingeschränktem Umfang an. Die Teilnehmerzahl ist zu-nächst auf zehn Personen begrenzt. Während der kompletten Führung besteht die Pflicht eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen. Um einen Mindestabstand von 1,5 Metern un-tereinander und zum Kunstvermittler oder zur Kunstvermittlerin gewährleisten zu können, nehmen die Teilnehmer*innen auf mobilen Museumshockern Platz. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl bittet das Museum unter der Telefonnummer 0621 504-3411 um eine telefonische Voranmeldung. Nur falls Plätze frei bleiben, ist eine spontane Teilnahme direkt vor Ort möglich. Als Sicherheitsmaßnahme erhebt das Museum von jeder teilnehmenden Person die Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse). Diese werden nach Ablauf von vier Wochen wieder vollständig gelöscht.

Über den Zeitraum von 4. Juli bis 13. September werden Führungen zur Biennale für aktuelle Fotografie | When Images Collide, der Sammlungspräsentation Abstrakte Welten. Zwischen Expressionismus und Konstruktivismus und dem neuen Kabinettstück Good Vibrations. Sommer in der Pop-Art angeboten. Aktuelle Informationen zu genauen Terminen sowie den Themen der verschiedenen Führun-gen finden sich in dem Veranstaltungskalender des Wilhelm-Hack-Museums unter:

https://www.wilhelmhack.museum/de/veranstaltungen/

Termine Juli 2020 WHM

Donnerstag, 2. Juli 2020 // 20 Uhr

Ditzners Club – Die Jazzreihe im Wilhelm-Hack-Museum

Von Free Jazz über Funk bis hin zu Rock und Folk: mit seiner Reihe bringt der gefeierte Schlagzeuger Erwin Ditzner ein abwechslungsreiches Konzertprogramm ins Museum. Bei jedem Auftritt lädt Ditzner weitere Musikerkolleginnen und -kollegen ein und präsentiert sich so in musikalisch vielfältigen Konstellationen.

Free mit Sachie Matsushita Trio /

Sachie Matsushita – piano

Vitold Rek – bass

Erwin Ditzner – drums

“Das Frappierende an diesem Improvisationsprozess sind die helle, unaufdringliche Wachheit der drei und die jederzeitige Einmischung; die freundliche gegenseitige Verlässlichkeit (…); die intensive Gemeinsamkeit, in der nicht nur interessante Spielprozesse entstehen, sondern ein erstaunlich konsistenter und dabei kleinteilig immer wieder anders zusammengesetzter Klang-Mikrokosmos.” (Frankfurter Rundschau, 7.1.2016)

Bereits im Alter von zehn Jahren begann Erwin Ditzner Schlagzeug zu spielen. Seine klassi-sche Ausbildung als Schlagwerker am Wiesbadener Konservatorium beendete er schon nach zwei Jahren, um erste Tourneen im Rockbereich (Guru Guru, Rif, Sanfte Liebe) zu begleiten. Seit Anfang der 1990er Jahre ist die Jazz Musik seine Passion. Ditzner spielte Konzerte mit Musikern wie Peter Brötzmann, Karl Berger, Alfred Harth, Rudi Mahall oder Johannes Bauer. Der Schlagzeuger wirkte an etwa 30 Alben mit, trat in Fernseh- und Rundfunkproduktionen von NDR, Arte, SWF, HR oder BR auf und tourte u.a. bereits durch Afrika, Europa, Nord- und Südamerika.

Eintritt: 15 Euro, ermäßigt 10 Euro

Vorverkauf an der Museumskasse

Aufgrund der aktuellen Sicherheitsbestimmungen ist der Einlass auf ein Publikum von derzeit 75 Personen begrenzt. Das WHM bittet daher unter der Nummer 0621 504-3411 um eine telefonische Reservierung der Tickets.

Donnerstag, 23. Juli 2020 // 20 Uhr

Höllviken: Live-Hörspiel / Literatur / Performance

HÖLLVIKEN, JULI 1999 …

Die “Schraubenlieder” und Texte von Sven-Åke Johansson in Bearbeitung von Oliver Augst (Gesang/Sprache) und Sven-Åke Johansson (Gesang/Sprache/Perkussion)

Johanssons Textsammlung aus Notizen, Gedichten und Liedern in poetisch-fragmentierter Sprache dient als Vorlage für eine musikalische Umsetzung. Augst/Johansson kreisen den Alltag ein. Mit Worten, Klängen und zirkulären Gedankengängen zeigen sie, wie absurd musi-kalisch das Leben so spielt. Es entsteht ein weitverzweigtes “Bild”, bestehend aus verschie-den Zeiten und Räumen.

Veranstaltende:

textXTND GbR

www.textxtnd.de

In Kooperation mit:

Kultursommer Rheinland-Pfalz

textXTND

Wilhelm-Hack Museum

Der 30. Ludwigshafener Kultursommer 2020 wird unterstützt durch VR Bank, GAG Ludwigs-hafen, Die Rheinpfalz, BKK Pfalz, Sparkasse Vorderpfalz.

Eintritt: 7 Euro/ ermäßigt 5 Euro

Aufgrund der aktuellen Sicherheitsbestimmungen ist der Einlass auf ein Publikum von derzeit 100 Personen begrenzt. Das WHM bittet unter der Nummer 0621 504-3411 um eine telefonische Reservierung der Tickets.

“Alternative Führungsformate”

Führung zu den Kunstwerken im Außenraum des Wilhelm-Hack-Museums

Von der Mirówand bis zu Max Bills unendlicher Treppe: Als Auftakt zur Wiederaufnahme der Führungen im Wilhelm-Hack-Museum bespricht Kunsthistorikerin Ursula Dann am Donners-tag, 2. Juli, von 18 bis 19 Uhr die Skulpturen im Außenraum des Museums sowie die be-rühmte Fassade des spanischen Künstlers Joan Miró.

Künstlerführung

Am 5. Juli um 15 Uhr führt die Künstlerin Eva Gentner gemeinsam mit Kuratorin Nora Jäger durch Ihre Ausstellung ocean in der Rudolf-Scharpf-Galerie.

Die Kunstlerin Eva Gentner arbeitet interdisziplinar: Sie pendelt zwischen Malerei, Skulptur und Video, verbindet dabei Bildende Kunst mit Musik, Tanz und Literatur. Ausgehend von Herman Melvilles 1851 erschienenem Roman Moby-Dick konzipierte Gentner ihre jüngste Werkserie, die sich mit dem Ozean und flüchtigen Raumen auseinandersetzt.

Öffentliche Führungen

Jeden Samstag, Sonntag und feiertags von 15 bis 16 Uhr. Die Kosten belaufen sich sams-tags auf 3 Euro bei freiem Eintritt, sonntags und feiertags sind die Kosten im Eintrittspreis (7 Euro, ermäßigt 5 Euro) enthalten.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl bittet das Museum unter der Nummer 0621 504-3411 um eine telefonische Voranmeldung. Nur falls Plätze frei bleiben, ist eine spontane Teil-nahme direkt vor Ort möglich. Als Sicherheitsmaßnahme erhebt das Museum von jeder teil-nehmenden Person die Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer, Email). Diese wer-den nach Ablauf von vier Wochen wieder vollständig gelöscht.

Samstag, 4. Juli

Führung durch die Ausstellung The Lives and Loves of Images | When Images Collide

Überblicksführung mit Anna Quintus

Sonntag, 5. Juli

Führung durch die Ausstellungen Abstrakte Welten. Zwischen Expressionismus und Kon-struktivismus & Good Vibrations. Sommer in der Pop-Art

Überblicksführung mit Anne Rittig

Samstag, 11. Juli

Führung durch die Ausstellung The Lives and Loves of Images | When Images Collide

Überblicksführung mit Sabine Majer

Sonntag, 12. Juli

Führung durch das Kabinettstück Good Vibrations. Sommer in der Pop-Art

Überblicksführung mit Ursula Dann

Samstag, 18. Juli

Führung durch die Ausstellung The Lives and Loves of Images | When Images Collide

Überblicksführung mit Anna Quintus

Sonntag, 19. Juli

Führung durch das Kabinettstück Good Vibrations. Sommer in der Pop-Art

Überblicksführung mit Anne Rittig

Samstag, 25. Juli

Führung durch die Ausstellung The Lives and Loves of Images | When Images Collide

Überblicksführung mit Ursula Dann

Sonntag, 26. Juli

Führung durch das Kabinettstück Good Vibrations. Sommer in der Pop-Art

Überblicksführung mit Ulrike Hauser-Suida