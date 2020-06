Heppenheim – Aktionswoche im DRK Kleiderladen – Heppenheim Fundgrube für gebrauchte Kleidung

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Der DRK Kleiderladen in Heppenheim ist eine Fundgrube für kostenbewusste Menschen und Schnäppchenjäger, aber auch für echte Individualisten in Sachen Mode. Vielleicht wartet ja schon ein ganz spezielles und handgeprüftes Einzelstück darauf, als Ihre Entdeckung in neuem Glanz zu erstrahlen. Damit die Kosten des Ladens gedeckt sind, wird die Bekleidung und angebotene Waren gegen einen geringen Beitrag abgegeben. Ab Montag, 15. Juni bis Freitag 19. Juni gibt es auf alles im Sortiment 30 Prozent Rabatt, egal ob Schuhe, Kleider, Pullover, Hosen oder Accessoires. In unserem Kleiderladen in Heppenheim (In der Krone 1, Nähe der Fuß-gängerzone) halten wir eine breite Auswahl ausgesuchter, gut erhaltener Kleidung für Groß und Klein bereit. Schuhe runden das Angebot ab.

Ist Ihr Kleiderschrank zu voll? – Geben Sie Ihrer alten Kleidung einen neuen Sinn

Bei jedem Besuch des Kleiderladens können Sie Ihren Kleiderschrank einfach und bequem entlasten. “Mode von Mensch zu Mensch” schont dabei nicht nur Umwelt und Ressourcen, sondern stärkt den sozialen Zusammenhalt in unserer Region. Ihre Kleiderspende hilft vielfach. Zaubern Sie anderen Menschen ein Lächeln ins Gesicht, indem Sie Ihre gebrauchten Kleider, Textilien oder Schuhe direkt in unserem Kleiderladen abgeben. Mit den Erlösen aus dem Verkauf Ihrer gebrauchten Kleidung werden in Ihrer Nachbarschaft soziale Projekte und Dienstleistungen des Deutschen Roten Kreuzes satzungsgemäß finanziert. Ihre Spende können Sie montags bis freitags während der Öffnungszeiten bei uns abgeben.

Informationen und Öffnungszeiten: Weitere Informationen zum DRK Kleiderladen erhalten Sie im Internet unter http://www.drk-bergstrasse.de/angebote/kleider/drk-kleiderlaeden/kleiderladen-heppenheim.html oder unter 06252 7004 0.



Die Öffnungszeiten des Kleiderladens sind:

• Montag von 09:00 bis 12:00 Uhr

• Dienstag von 14:00 bis 17:00 Uhr

• Mittwoch von 09:00 bis 12:00 Uhr

• Donnerstag von 14:00 bis 17:00 Uhr

• Freitag von 09:00 bis 12:00 Uhr



2020-09-15 PM Aktionswoche DRK Kleiderladen Heppenheim Die Corona-bedingte Pause wurde genutzt, um den DRK Kleiderladen in Heppenheim zu renovieren. Das Ambiente ist nun hell und einladend, außerdem finden die Besucher nun die Kleidung farblich sortiert vor. In der ehemaligen Fundgrube befindet sich nun die Herren- und Kinderkleidung.

