St. Leon-Rot – BAB 6 – Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer – Rettungshubschrauber im Einsatz

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Bei einem Verkehrsunfall am frühen Montagnachmittag wurde ein Motorradfahrer verletzt. Der Motorradfahrer war gegen 13 Uhr auf dem mittleren Fahrstreifen der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs. Als zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und dem Autobahndreieck Hockenheim der Verkehr stockte, musste der voranfahrende Sprinter abbremsen. Daraufhin fuhr der Motorradfahrer dem Sprinter auf und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich Verletzungen zu. Zu Art und Schwere der Verletzungen liegen noch keine Informationen vor. Die Unfallaufnahme und Auftäumarbeiten dauern noch an. Derzeit ist die A 6 in Fahrtrichtung Mannheim wegen der Landung eines Rettungshubschraubers voll gesperrt.

