Mainz – Corona-Pandemie/Französischer Staatspräsident dankt Ministerpräsidentin Malu Dreyer für die Behandlung französischer Patienten

Französischer Staatspräsident dankt Ministerpräsidentin Malu Dreyer für die Behandlung französischer Patienten

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat Rheinland-Pfalz für die Behandlung französischer Covid-19 Patienten gedankt. In einem persönlichen Brief an Ministerpräsidentin Malu Dreyer würdigt er das große solidarische Engagement des Landes, das insgesamt 19 französische Patientinnen und Patienten aufgenommen hat. „Den betroffenen Personen, bei denen ein schwerer Verlauf der Krankheit festgestellt wurde, konnte auf diese Weise die bestmögliche medizinische Versorgung zuteilwerden. Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses beispiellose Engagement, mit dem Rheinland-Pfalz Frankreich in einer schwierigen Lage beisteht, die uns alle auf eine harte Probe stellt“, so der französische Staatspräsident in seinem Schreiben an die Ministerpräsidentin.

„Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir in dieser schwierigen Situation zusammenhalten und Frankreich bei der Behandlung schwer erkrankter Menschen solidarisch zur Seite stehen“, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Gerade in der Krise müssten sich Freundschaften bewähren. Rheinland-Pfalz stehe an der Seite Frankreichs. Von den insgesamt 19 französischen Patientinnen und Patienten werden aktuell noch fünf Erkrankte in rheinland-pfälzischen Krankenhäusern behandelt; sieben sind genesen und wurden entlassen, vier wurden in andere Krankenhäuser verlegt und drei Menschen sind leider verstorben.

Quelle Staatskanzlei