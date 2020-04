Weinheim – LKW in Sulzbach umgekippt

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

LKW-Unfall im Ortsteil Sulzbach endet glimpflich

Weinheim-Sulzbach. [RM] Zu einem umgekippten Lastkraftwagen wurde die Feuerwehr Weinheim am Freitagvormittag kurz nach 11 Uhralarmiert. Auf dem Gelände einer Baufirma am Dammweg Höhe der Gasübergabestation war aus bisher ungeklärter Ursache ein LKW umgekippt. Zunächst ging man davon aus, dass der Fahrer eingeklemmt war. Daher rückte neben der Abteilung Sulzbach auch weiteres Rettungsgerät der Abteilung Stadt aus dem Feuerwehrzentrum nach. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte der verletzte Fahrer aus dem Führerhaus befreit werden. Der Rettungsdienst kümmerte sich mit dem Notarzt um die Erstversorgung des Fahrers, der zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Nachdem sich die Einsatzkräfte um die auslaufenden Flüssigkeiten gekümmert hatten, konnte der Einsatz beendet werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.



Foto / Text: Ralf Mittelbach