Landau – Trifelsbad Annweiler kann saniert werden

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Sanierung des Freibades in Annweiler wurde mit voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von 3,25 Millionen Euro in den diesjährigen Jahresförderplan des Landes Rheinland-Pfalz aufgenommen. Bürgermeister Christian Burkhart wurde heute von Landrat Dietmar Seefeldt persönlich über diese positive Nachricht informiert und freut sich, dass die Umsetzung des Projekts jetzt vorangetrieben werden kann. Im Trifelsbad soll unter anderem die Technik auf den neuesten Stand gebracht und das Kinderbecken umgestaltet werden. „Das Freibad, in seiner heutigen Form aus dem Jahr 1982, ist dringend sanierungsbedürftig und soll mit der Maßnahme auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. Dabei ist auch vorgesehen, dass der Bereich des Kinderbeckens so umgestaltet wird, dass Kinder bereits in frühen Jahren an das Element Wasser herangeführt werden können, um ihnen dadurch die Scheu vor Wasser zu nehmen“, so der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Annweiler, der nun zusammen mit dem Verbandsgemeinderat schnellstmöglich die nächsten Schritte einleiten will. Die Sanierung sei laut Landrat Dietmar Seefeldt auch dringend nötig, denn in den letzten Jahren verfolge er mit Sorge, dass immer weniger Kinder schwimmen lernen würden: „Umso mehr freue ich mich über jedes Freibad, das erhalten werden kann und so dazu beiträgt, dass sich Kindern weiterhin die Möglichkeit biete, schwimmen zu lernen.“ Landrat Dietmar Seefeldt und Bürgermeister Christian Burkhart betonen, dass die Sanierung Annweiler als Freibadstandort langfristig aufrecht erhalten und die Attraktivität der Verbandsgemeinde Annweiler nachhaltig steigern werde.

