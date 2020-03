Edenkoben – Digitale B-Lizenz-Fortbildung beim SWFV

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Heidelberger Bürgerinnen und Bürger haben sich am ersten Wochenende mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen gut an die Regeln gehalten. Heidelbergs Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner erklärte am Sonntag zur aktuellen Situation der Corona-Pandemie: „Die Menschen in Heidelberg haben auch an diesem Wochenende wieder hervorragend mitgezogen. Herzlichen Dank dafür. Diesen Weg müssen wir fortsetzen. Denn ... Mehr lesen »