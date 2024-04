Mannheim – Vier mutmaßliche Drogendealer verhaftet

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)Vier Männer wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit “neuer Art” von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurden Haftbefehle gegen einen 19-jährigen, einen 20-jährigen, einen 21-jährigen und einen 26-jährigen Mann erlassen.

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten der Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim und der Staatsanwaltschaft Mannheim, stehen vier Männer im Verdacht, sich in dem Zeitraum ab März 2024 zusammengeschlossen zu haben, um insbesondere mit einer “neuen Art” von Betäubungsmitteln, der sogenannten “El Tusi”-Droge, in verschiedenen Clubs unerlaubt Handel zu treiben und sich hieraus eine nicht nur vorübergehende Einnahmequelle zu erschließen. Bei der synthetischen Droge “El Tusi” soll es sich um ein Gemisch aus MDMA, Ketamin und Inosat handeln.

Am 09.03.2024 gegen 02 Uhr sollen der 26-jährige Tatverdächtige und eine bislang unbekannte Person in einer Bar im Stadtbezirk Mannheim mindestens an eine Person eine Kleinmenge des Betäubungsmittels “El Tusi” in einem Eppendorfgefäß verkauft haben.

Am 20.03.2024 soll der 26-Jährige auf einem Parkplatz im Bereich Mannheim gegen 19 Uhr circa 20 Gramm des Betäubungsmittels “El Tusi” in fünf Eppendorfgefäßen an eine Person verkauft haben.

Am 03.04.2024 gegen 17:40 Uhr sollen sich die vier Tatverdächtigen wieder auf dem Parkplatz im Bereich Mannheim getroffen haben, um circa 1 Kg des Betäubungsmittels “El Tusi” zu einem Preis im unteren fünfstelligen Bereich zum Verkauf anzubieten.

Aufgrund der bereits laufenden Ermittlungen konnten die vier Männer noch am Abend des 03.04.2024 an der Verkaufsörtlichkeit vorläufig festgenommen und das Betäubungsmittel sichergestellt werden. Bei Durchsuchungsmaßnahmen an drei Wohnanschriften der vier Tatverdächtigen im Bereich Mannheim konnten insgesamt weitere 54 Eppendorfgefäße gefüllt mit dem Betäubungsmittel “El Tusi” sichergestellt werden. Bei der Wohnungsdurchsuchung des 21-Jährigen wurden zudem eine Schreckschusswaffe und Bargeld in Höhe von über 1.100 EUR aufgefunden und sichergestellt.

Die Tatverdächtigen wurden am 04.04.2024 dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim jeweils Haftbefehle wegen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in zwei Fällen und Handeltreibens mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge und setzte diese in Vollzug. Anschließend wurden die vier Tatverdächtigen in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten gebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim dauern weiter an.