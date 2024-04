Ludwigshafen – NACHTRAG – Rheingönheim – 18-Jähriger verletzt Gleichaltrige mit Messer

Ludwigshafen / Frankenthal / Metropolregion Rhein-Nachdem ein 18-Jähriger am 25.02.2024 zwei Gleichaltrige mit einem Messer verletzte, wurde zwischenzeitlich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung erlassen. Als Haftgrund wurde Wiederholungsgefahr angenommen. Polizeikräfte konnten den Tatverdächtigen am 04.04.2024 vorläufig festnehmen und dem Haftrichter vorführen. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug. Der 18-Jährige kam in eine Jugendstrafanstalt.

Ursprungsmeldung :

In Rheingönheim verletzte ein 18-Jähriger am Sonntag, den 25.02.2024, gegen 02:30 Uhr zwei gleichaltrige Männer im Rahmen eines Streites mit einem Messer. Beide Männer wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht keine. Eine Polizeistreife stellte den flüchtenden Täter in Tatortnähe und nahm ihn vorläufig fest. Seine männliche Begleitung ist weiterhin flüchtig. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Hierbei wird es auch um die konkreten Umstände der Tat und ein mögliches Motiv gehen.

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail