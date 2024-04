Rhein-Pfalz-Kreis – 54-jährige Hochdorferin zieht 64-jährige Haßlocherin am Schlawittchen aus dem Auto

Rhein-Pfalz-Kreis – Hochdorf-Assenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, den 05.04.2024, gegen 13:15 Uhr, kam es in der Ortschaft Hochdorf zwischen einer 64-jährigen Haßlocher Bürgerin und einer 54-jährigen Hochdorfer Bürgerin zu Streitigkeiten aufgrund einer Parksituation. Im Rahmen dessen zog die beschuldigte Hochdorferin ihre Kontrahentin am Kragen aus dem Pkw heraus und beleidigte diese. Eine Zeugin konnte den Vorfall beobachten. Die Beschuldigte erwarten Strafanzeigen wegen Körperverletzung sowie Beleidigung. Darüber hinaus erfolgt eine Mitteilung an die zuständige Führerscheinstelle.

Quelle: Polizeiinspektion Schifferstadt