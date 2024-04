Ludwigshafen – „Erblastkomödie“ A scheene Leich mit Gerhard Polt im Theater im Pfalzbau

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Gerhard Polt: A scheene Leich

Mit Gerhard Polts „Erblastkomödie“ A scheene Leich gastieren die Münchner Kammerspiele am Mittwoch, 17.4. und am Donnerstag, 18.4.2024, jeweils um 19.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen.

Seit Jahrzehnten gehört Polt nun zu den beliebtesten deutschen Kabarettisten und schafft es ein ums andere Mal, den Schrecken über die menschliche Borniertheit in makabre Komik zu verwandeln. So auch in der Figur des Bestattungsunternehmers Pius Brenner, der mit dem Tod ein tabuloses Geschäft betreibt. Eigentlich ist es Gerhard Polt sehr ernst mit diesem The¬aterstück um die Abgründe des institutionalisierten Alterns und Sterbens. Erneut ist ein herr¬lich komischer Abend entstanden, den die traurigen Momente umso lebensnäher machen.



Der große Zampano ist gestorben, der mit seinem Broterwerb viel Geld verdient hat: Bestat-tungsunternehmer ist er gewesen. Bei ihm konnte man sich jeden Wunsch erfüllen – vorausgesetzt er wird abgerechnet. Die Blaskapelle probt bereits die Trauermusik. In seiner Firma geht die Routine weiter und die Mitarbeiter trainieren, wie man im Funeralisten-Ranking ganz oben bleibt und die nützliche Zusammenarbeit mit dem örtlichen Altenheim weiter ausbauen kann. Die Exfrau tobt, dass eine kleine Ratte aus Feldkirchen ihr ihre besten Jahre mit dem ehrenwerten Gatten gestohlen hat, die neue Alleinerbin will nix abgeben, schon gar nicht an die Kirche, und post mortem muss sich unser Bestattungsunternehmer vor Gericht verteidigen lassen.

Mit Ruedi Häusermann inszeniert ein Meister der subtilen Komik, der Gegenstände zum Sprechen, Wände zum Tanzen bringt und der selbst Zwischentönen den großen Auftritt baut. Und die launige Blasmusik der Well Brüder gehört von jeher zum Erfolgsrezept einer Gerhard-Polt-Show.

Preise 55 € / 47 € / 39 € / 31 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle Theater im Pfalzbau © Maurice Korbel

