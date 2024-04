Mannheim – Wartungsarbeiten an Ampelanlagen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Alle zwei Jahre finden, gemäß aktueller Vorschriften, Wartungsarbeiten an Ampelanlagen statt. Hierbei werden die Lichtsignalanlagen auf Funktionstüchtigkeit geprüft. Im Rahmen dieser erweiterten Prüfungen ist es erforderlich, die Anlagen teilweise auszuschalten.

Am Montag, 15. April 2024, finden Wartungsarbeiten an der Ampelanlage „Seckenheimer Hauptstraße / Ilvesheimer Brücke“ statt. Von Ilvesheim kommend entfällt der Linksabbieger in Richtung Edingen-Neckarhausen. Ebenfalls gesperrt wird die Fußgängerquerung über die Seckenheimer Hauptstraße.

Am Dienstag, 16. April 2024, finden Wartungsarbeiten an der Ampelanlage „Seckenheimer Landstraße / Harrlachweg“ statt. Die Möglichkeit aus dem Harrlachweg stadteinwärts abzubiegen entfällt. Somit kann aus dem Harrlachweg während der Verkehrssicherungsmaßnahmen nur nach rechts abgebogen werden.

Am Mittwoch, 17. April 2024, finden Wartungsarbeiten an der Ampelanlage „Feudenheimer Straße / Am Aubuckel“ statt. Fahrbeziehungen entfallen an dieser Kreuzung keine, durch entfallende Fahrspuren im Rahmen der Wartungsarbeiten ist jedoch mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Am Donnerstag, 18. April 2024, finden Wartungsarbeiten an der Ampelanlage „Am Aubuckel / Wingertsbuckel“ statt. Aus Käfertal kommend werden der Linksabbieger in den Wingertsbuckel und in der Gegenrichtung der Wender der Straße Am Aubuckel gesperrt sein.

Am Freitag, 19. April 2024, finden Wartungsarbeiten an der Ampelanlage „Schwetzinger Landstraße / Edinger Riedweg“ statt. Fahrbeziehungen und Fahrspuren entfallen an dieser Kreuzung keine, durch die Wartungsarbeiten ist jedoch mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Um den fließenden Verkehr weniger zu beeinträchtigen, werden die regelmäßig anstehenden Wartungsarbeiten an Ampelanlagen hauptsächlich in der verkehrsärmeren Zeit von 9:00 bis 15:00 Uhr ausgeführt.

Quelle Foto Text Stadt Mannheim