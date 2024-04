Speyer – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Polizei Speyer zu einem tödlich verunfallten Pedelec-Fahrer

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 04.04.2024 verstarb ein 74-jähriger Mann aus Speyer in einer Klinik in Ludwigshafen an den Folgen eines Unfalls mit seinem Pedelec. Der Unfall trug sich bereits am 18.03.2024, in der Zeit zwischen 10:45 – 11:15 Uhr, auf der Wormser Landstraße in Speyer zu. Der Sachverhalt wurde der Polizei erst zusammen mit der Sterbenachricht des 74-Jährigen bekannt. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen fuhr der 74-Jährige mit seinem Pedelec auf dem Radweg in der Wormser Landstraße in Richtung Innenstadt. Hier nutzte er den Fahrradweg der Gegenrichtung. Aus noch ungeklärten Umständen stürzte der Mann. Ein Passant fand den Mann bewusstlos am Boden liegend vor und verständigte den Rettungsdienst. Neben dem Passanten fanden sich vor Ort zwei weitere, unbekannte Ersthelfer ein, die bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes bei der Versorgung des Pedelec-Fahrers unterstützten. Der Rettungsdienst hat den verunfallte Pedelec-Fahrer in eine Unfallklinik nach Ludwigshafen verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde.

In einem zwischenzeitlich wachen Moment erwähnte der Mann gegenüber Angehörigen einen E-Scooter-Fahrer. Ob dieser im Zusammenhang mit dem Unfall steht, ist aktuell nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Weitere Hinweise zum Unfall liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. Es werden insbesondere die beiden Ersthelfer, sowie zwei unbekannte Radfahrer, welche an dem gestürzten Pedelec-Fahrer vorbeigefahren sein sollen, gebeten sich mit der Polizeiinspektion Speyer in Verbindung zu setzen.