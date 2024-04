Frankenthal – Erste Vereinskonferenz seit sieben Jahren – am 4. April

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Stadtverwaltung organisiert am Donnerstag, 4. April, die erste Vereinskonferenz mit 71 Teilnehmern seit sieben Jahren. Im Casinosaal der Stadtwerke kommen 37 Vereine mit ihren Vertretern zusammen. Die Vereinskonferenz richtet sich sowohl an Sportvereine als auch an andere, wie bspw. Fördervereine oder den Pfälzerwald-Verein.

„Vereine spielen eine wichtige Rolle in der Gemeinschaft, indem sie Menschen zusammenbringen, soziale Bindungen stärken und Möglichkeiten für persönliches Wachstum bieten. Es ist schön zu sehen, wie Vereine das soziale Gefüge bereichern und Menschen die Chance geben, sich zu engagieren und gemeinsame Interessen zu teilen“, so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer, der die Teilnehmer am 4. April begrüßt: „Demnach ist es für uns als Stadtverwaltung ebenso von großer Bedeutung, Vereine bei Entscheidungsfindungen bestmöglich mitwirken zu lassen.“

In Frankenthal sind insgesamt 255 Vereine gemeldet, davon sind 50 Sportvereine aktiv.

Folgende Themen stehen auf dem Programm

Es sind unterschiedliche Themen auf der Tagesordnung geplant. Vorstellung der einzelnen Ehrungsmöglichkeiten der Stadt Frankenthal und der neuen Ehrenamtskoordinatorin. Zudem ist eine Referentin der Metropolregion Rhein-Neckar eingeladen: Kirsten Korte informiert über den Freiwilligentag am 21. September 2024.

In einer offenen Diskussionsrunde soll auch über eine mögliche Neukonzeption vom Tag der Vereine gesprochen werden. Um den Austausch lebhaft gestalten zu können, ist eine Beteiligung der einzelnen Vereinsvertretern gewünscht. Zu guter Letzt wird noch über den aktuellen Stand der Sportstättenentwicklungskonzeption berichtet.

Restplätze verfügbar

Nach Auswertung der eingetroffenen Zusagen, gibt es noch einige freie Plätze. Daher können sich die Vereinsvertreter auch weiterhin für die Vereinskonferenz anmelden.

Ansprechpartner hierfür sind Herr Busljeta, 06233/89-440, yannick.busljeta@frankenthal.de und Frau Speiger, 06233/89-279, jennifer.speiger@frankenthal.de.

Zur Vereinskonferenz

Zur Veranstaltung wurde postalisch eingeladen. Die Vereine wurden gebeten mit bis zu max. 3 Personen zu kommen.

Vereine die zukünftig per Mail angeschrieben werden wollen, können sich über ehrenamt@frankenthal.de melden.

Auf einen Blick:

Vereinskonferenz

4. April

17 Uhr

im Casinosaal der Stadtwerke (Wormser Straße 111, 67227 Frankenthal)

Alle Vereine können sich auf der Internetseite eintragen

www.frankenthal.de/dasgehtinft

Mehr zum Ehrenamt auf

www.frankenthal.de/ehrenamt

Mehr zum Sport

www.frankenthal.de/sport

Stadt Frankenthal Foto dein drohnenflug