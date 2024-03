Neustadt – NACHTRAG – Raub auf Spielhalle – Auslobung von 3.000 Euro

Neustadt / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Polizeidirektion Neustadt a.d. Weinstraße

Nachdem in der Nacht auf den 02.09.2022, um 1:54 Uhr, zwei Unbekannte eine Spielhalle in der Pfarrgasse in Neustadt ausraubten, bitten Staatsanwaltschaft Frankenthal und Kriminalpolizei Neustadt um Hinweise aus der Bevölkerung. Als der Betreiber die Spielhalle zur Tatzeit verlassen wollte, wurde er durch eine maskierte männliche Person unter Vorhalten einer Pistole an den Hinterkopf in den Raum zurückgedrängt. Der Besitzer der Spielhalle wurde zum Tresen geführt und aufgefordert die Kameraaufzeichnung zu beenden. Im Anschluss betrat eine zweite maskierte männliche Person mit einem Rucksack den Raum, welche gezielt den Automaten aufflexte, der den Schlüssel für die Kleingeldwechselautomaten enthielt. Sodann erfolgte die Öffnung der weiteren Automaten und das erlangte Bargeld in Höhe von 5.547 Euro wurde im Rucksack verstaut. Vorm Verlassen der Örtlichkeit entnahmen die Täter noch 300 Euro Scheingeld aus der Kasse. Die Tat dauerte etwa 20-25 Minuten an, eine Fluchtrichtung konnte nicht angeben werden. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Täter mit Waffe: männlich, ca. 1,85 – 1,95 m groß, kräftig, bekleidet mit langen Hose, Turnschuhen, dunkler Jacke und Maske. Er sprach deutsch mit russischem/osteuropäischen Akzent.

2. Täter: männlich, ca.1,70 – 1,80 m, dunkel gekleidet, maskiert.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Ergreifung der Täter führten, hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankenthal für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Überführung der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 3.000 Euro ausgesetzt. Über die Zuerkennung und ggf. Verteilung der Belohnung an Berechtigte wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamtinnen oder Beamte bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung von Straftaten gehört. Ebenfalls ausgeschlossen sind unmittelbar durch die Tat geschädigte Personen.

Der Fall wurde am Mittwoch, den 27.03.2024 in der Sendung “Aktenzeichen XY…Ungelöst” auf dem Sender ZDF ausgestrahlt.

Haben Sie die Tat beobachtet? Können Sie Hinweise zu den flüchtigen Tätern machen?

Die Kriminalinspektion Neustadt hat unter der Telefonnummer 06321 – 854 – 4545 ein Hinweistelefon eingerichtet. Erkenntnisse können zudem per E-Mail an die kineustadt@polizei.rlp.de übermittelt werden.