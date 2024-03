Mannheim – Gedenkfeier auf dem Hauptfriedhof: „Mit Dir verbunden“ – Klinikseelsorge: Gedenken an zu früh geborene und verstorbene Kinder am 13. April – Wertvolle Tradition seit 20 Jahren.

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Wenn Eltern ein Kind während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt verlieren, ist das ein sehr tiefer Schmerz. Seit mittlerweile 20 Jahren lädt daher das ökumenische Team der Klinikseelsorge an der Universitätsmedizin die betroffenen Mütter, Väter, Geschwisterkinder und Angehörige zu einer Gedenkfeier auf den Hauptfriedhof ein. Die nächste Feier für zu früh geborene und verstorbene Kinder findet am Samstag, 13. April, um 10.30 Uhr statt.

Einladung für alle Betroffenen – unabhängig von Konfession und Religion

„Mit Dir verbunden“ lautet der Titel dieser Feier für alle Betroffenen, die unabhängig von Konfession und Religion willkommen sind. Die Feier beginnt mit einer Andacht in der Trauerhalle und wird an der Gedenkstele am Kindergräberfeld, dem so genannten Schmetterlingsfeld, mit einem Abschlussritual beendet. Anschließend gibt es Gelegenheit zum Gespräch.

Hilfreiche Tradition: 20 Jahre Gedenkfeier

Was vor zwanzig Jahren ein Novum war, ist heute eine hilfreiche Tradition. Seelsorgende wie Pastoralreferentin Monika Blümmel und ihr evangelischer Kollege Diakon Thomas Schäfer erleben immer wieder, dass im gemeinsamen Erinnern an die zu früh verlorenen Kinder, neben Schmerz und Trauer auch Trost, Kraft und Ermutigung für die verwaisten Eltern liegen. Klinikseelsorgerin Monika Blümmel war von Anfang an Teil des ökumenischen Teams, das diese Feier vorbereitet.

Schmetterlingsfeld: Ort für Trauer und Abschied

Das Schmetterlingsfeld wurde auf Initiative der Klinikseelsorge geschaffen und gestaltet. Dort finden Angehörige seither einen Ort für Abschied und Trauer. Die Gedenkfeiern, die dort traditionell im Frühjahr und im Herbst stattfinden, werden unterstützt vom Friedhofsamt der Stadt Mannheim. (schu/dv // Bild: ekma/DeVos)

Info: Evangelische und Katholische Klinikseelsorge an der Universitätsmedizin Mannheim, Tel. 0621/383-3975 und 0621/383-3976.