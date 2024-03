Ludwigshafen – Betrug mittels Guthaben Karten

Schweigen-Rechtenbach/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit von 25.03.-27.03.24, haben Schmierfinke an den Verkehrsschildern rund um die beiden Kreisel am Deutschen Weintor ihr Unwesen getrieben und einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen. INSERATEnergiekosten sparen mit ... Mehr lesen »