750 Cent-Aktion: Jetzt spenden und das Landauer Stadtjubiläum unterstützen

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar

Jetzt spenden und mit 750 Cent den Stadtgeburtstag der Stadt Landau unterstützen. (Quelle: Stadt Landau)

Landau feiert 750 Jahre Stadtrechte und alle feiern mit: 2024 begeht die Südpfalzmetropole ihr großes Stadtjubiläum mit einem großen Festwochenende über Fronleichnam, dem Bréal-Marathon Landau am 3. Oktober und vielen kleineren und größeren Veranstaltungen über das ganze Jahr verteilt. Dazu braucht es viele helfende Hände, aber eben auch Geld. Darum hat die Stadt Landau jetzt die 750 Cent-Spendenaktion zum Stadtjubiläum ins Leben gerufen. Mit einer Spende in Höhe von 750 Cent kann sich dabei jede und jeder Einzelne an der Ausrichtung des Stadtjubiläums beteiligen und damit Teil des Festes werden.

„Den Landauerinnen und Landauern und allen, die sich mit uns verbunden fühlen, steht 2024 ein großes Festjahr bevor: Wir werden noch öfter als sonst als Stadtgesellschaft zusammenkommen und gemeinsam feiern“, sagt Oberbürgermeister Dominik Geißler. „Ich freue mich sehr auf diese Zeit und hoffe, dass alle unser Stadtjubiläum genießen werden. Noch schöner wird es natürlich, wenn alle mitanpacken – wer kann, gerne auch in Form einer Spende in Höhe von 750 Cent. Werden Sie Unterstützerin oder Unterstützer unseres Stadtgeburtstags!“

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Online-Direktüberweisung gibt es auf der Internetseite der Stadt Landau unter www.landau.de/750cent. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, eine klassische Banküberweisung für die 750 Cent-Aktion mit den folgenden Daten zu veranlassen:

Empfänger: Stadtverwaltung Landau

IBAN: DE08 5485 0010 0000 0000 18

BIC: SOLADES1SUW

Verwendungszweck: Spende 750-Cent, 11621.3791056

Betrag: 7,50 Euro

Wer darüber hinaus das Stadtjubiläum finanziell unterstützen möchte, kann sich an die Stadtjubiläumskoordinatorin Katja Doll wenden. Sie ist telefonisch unter 06341/13-1108 oder per E-Mail an katja.doll@landau.de erreichbar.

Quelle: Stadtverwaltung Landau in der Pfalz