World Cleanup Day Landau: Landrat Seefeldt ruft dazu auf, am 16. September gemeinsam Müll im öffentlichen Raum zu sammeln

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stadt Landau / Kreis Südliche Weinstraße) – Achtlos weggeworfener Müll auf den Straßen und in der Flur: ein stetiges und vor allem vermeidbares Ärgernis. Am World Cleanup Day am Samstag, 16. September, gehen Millionen von Menschen weltweit raus auf die Straße und beseitigen gemeinsam illegal entsorgten Abfall. Landrat Dietmar Seefeldt ruft Ortsgemeinden, Institutionen sowie alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis dazu auf, mitzumachen und somit ein Zeichen für eine saubere, gesunde und plastikfreie Umwelt zu setzen.

Erneut unterstützt der Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft (EWW) teilnehmende Ortsgemeinden im Kreis SÜW, indem er die gefüllten Großraumbehälter für Restmüll kostenfrei abholen und leeren lässt. „Dieses Vorgehen hat sich in der Vergangenheit bewährt“, so Landrat Dietmar Seefeldt. Die Gemeinden können sich per E-Mail an eww@suedliche-weinstrasse.de für die Spezial-Leerung anlässlich des Aktionstags anmelden.

Sollten (noch) keine Behälter der Größen 660 Liter oder 1100 Liter in den Gemeinden vorhanden sein, können diese zum World Cleanup Day oder bereits davor aufgestellt werden. Ansprechpartner hierfür ist Christoph Morio, der unter der Telefonnummer 06341 940 425 erreichbar ist. Die Behälter können anschließend für eigene Zwecke (zum Beispiel bei Festveranstaltungen, für eigene Aktionen der Gemeinden et cetera) genutzt werden. Kosten werden nur dann verursacht, wenn sie entleert werden. Das heißt, dass mit Ausnahme einer einmaligen Anlieferungspauschale von 28,70 Euro keine Miet- oder Bereitstellungskosten anfallen, sofern keine Leerungen in Anspruch genommen werden.

Alternativ ist es möglich, neutrale Müllsäcke abholen zu lassen. Auch eine kostenfreie Anlieferung des am Aktionstag zusammengetragenen Unrats ist bei den Wertstoffhöfen des Kreises ist möglich. Wie der Müll auch entsorgt werden soll – Container leeren lassen, Müllsäcke abholen lassen, Müllsäcke zum Wertstoffhof bringen, einfach vorher unter oben genannter Nummer mit dem EWW vorbesprechen, damit der Müll auch wirklich aus der Welt kommt.

Firmen, Vereine, Schulen und Kindergärten können ihren am World Cleanup Day gesammelten Müll in neutralen Säcken sammeln, nach Rücksprache mit dem EWW abgeben oder abholen lassen oder in den Großbehältern der Gemeinden entsorgen – das dann bitte unbedingt vorher mit der jeweiligen Gemeinde besprechen, damit der Abtransport des Containers organisiert werden kann.