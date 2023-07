CDU: Wagner und Rademacher-Bensing – Hoch über den Dächern von Speyer

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Landtagsabgeordneter Michael Wagner (CDU) zu Besuch bei der Deutschen Rentenversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz.

Am 1. Februar hat Frau Dr. Bettina Rademacher-Bensing ihr neues Amt als Geschäftsführerin der Deutschen Rentenversicherungsanstalt angetreten. Jetzt traf sich der Speyerer Landtagsabgeordnete (CDU) zum Gedankenaustausch mit der promovierten Kultur- und Sozialwissenschaftlerin, die Verantwortung für 1,5 Millionen Versicherte und 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich 100 Nachwuchskräfte trägt.

An Herausforderungen mangelt es der gesetzlichen Rentenversicherung nicht: den demographischen Wandel gestalten, die Digitalisierung vorantreiben, die Zukunft der vier eigenen Reha-Kliniken im Land sichern – in Zeiten eines tiefgreifenden Wandels will die Deutsche Rentenversicherung für die Menschen in Rheinland-Pfalz ein verlässlicher Dienstleister sein und bleiben. Gerade in den Krisenzeiten sei ihr Haus gefragt. So habe die Corona-Pandemie bei einigen Kindern zu Entwicklungsverzögerungen und Sprachstörungen geführt, die man versuche durch den vermehrten Einsatz von Logopädinnen und Logopäden in der Edelsteinklinik (Rehaklinik in Bruchweiler), einer der vier Kliniken in Trägerschaft der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz, zu beheben. Ihr Haus erlasse im Jahr auch rund 50.000 Reha-Bescheide nur für Rheinland-Pfalz. Ebenso müsse jährlich in rund 53.000 Fällen der Zuschlag auf die Grundrente überprüft werden. Da sei es gut, so Frau Rademacher-Bensing, dass sie Ruhe und Ausgleich in der Musik finden könne. Keine Frage, dass sich Wagner und die Erste Direktorin auch hier viel zu erzählen hatten. Musik verbindet bekanntermaßen.

Zum Abschluss nahm Wagner gern die Gelegenheit wahr, aus einer Höhe von 53 Metern auf die Domstadt zu schauen. “Als Kind habe ich immer staunend vor dem – damals noch LVA-Hochhaus – gestanden. Besonders zur Weihnachtszeit, wenn die Bürolichter an der Fassade einen Weihnachtsbaum zeichneten. Jetzt durfte ich selbst einmal hoch über den Dächern von Speyer den grandiosen Ausblick genießen.”