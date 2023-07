Kühlschrank-Spende der Firma Smeg schafft Platz für Kochprojekte an der Johannes-Diakonie in Schwarzach

Schwarzach / Metropolregion Rhein-Neckar – Firma Smeg übergab zwei Geräte an Einrichtungen der Johannes-Diakonie in Schwarzach.

Gleich zwei Kühlschränke wurden durch den Hausgeräte-Hersteller Smeg an Bereiche der Johannes-Diakonie in Schwarzach gespendet. Die Seniorentagesstätte sowie das Wohnhaus Kraichgau in Schwarzach profitieren nun von viel Stauraum und langanhaltender Frische. Die Kühlschrank-Spende hat einen Wert von rund 1000 Euro.

Die zuständige Leitungskraft in der Tagesstätte der Johannes-Diakonie, Yvonne Bender, berichtet über gemeinsame Kochprojekte der Seniorinnen und Senioren mit Behinderung in Schwarzach, die nun noch öfter stattfinden können. Solche Gruppenprojekte seien sehr wichtig für die Förderung von sozialen Kompetenzen. In der Tagesbetreuung gibt es Angebote für insgesamt 55 Frauen und Männer. Ziele der Betreuung sind eine sinnstiftende Tagesgestaltung sowie eine möglichst eigenverantwortliche und eigenständige Lebensführung.

Auch das „Haus Kraichgau“ der Johannes-Diakonie profitiert von der Sachspende. In dem Wohnangebot leben insgesamt 53 Frauen und Männer mit Behinderung. Nun gibt es genug Stauraum, um bei Sommerfesten den Bewohnerinnen und Bewohnern, Gästen sowie Mitarbeitenden kühle Getränke anbieten zu können.

Smeg ist ein italienischer Hausgeräte-Hersteller, der weltweit mit 16 Niederlassungen vertreten ist. Seit 1948 werden hier Hausgeräte für den privaten und gewerblichen Gebrauch entworfen und produziert.

Das Familienunternehmen ist in Deutschland mit dem Tochterunternehmen SMEG Deutschland GmbH aktiv.

((Bild: 230713_SMEG-Spende.jpg)) Viel Platz für Getränke und Lebensmittel: Darüber freuen sich Yvonne Bender, Linda Heiß und Beate Mutschler (v. l.) von der Tagesbetreuung der Johannes-Diakonie. Foto: Verena Albrecht