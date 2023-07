So macht Studieren in Worms bestimmt Spaß! Eine aufregende und coole Veranstaltung mit Live-Musik, Tanz, Zauberei und toller Aftershow-Party organisieren als praktische Lernleistung?

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – „Wo gibt es das denn“, so haben sich die Oberstufenschüler der weiterführenden Wormser Schulen und Gymnasien sicher gefragt, als sie zum 51. Showabend mit dem Motto „We´re still standing“ eingeladen wurden. Die Antwort liegt auf der Hand: direkt in der Nachbarschaft, an der Hochschule Worms! Denn um den Studierenden von Morgen schon mal einen Einblick zu geben, welchen Facettenreichtum ein Studium am Fachbereich Touristik/Verkehrswesen bietet, wurden Wormser Oberstufler kurzerhand mit Freikarten versorgt, um den Showabend gemeinsam mit Studierenden und Lehrenden zu erleben und hoffentlich Lust zu bekommen, nach dem Abitur ins Studium in Worms einzutreten.

„Gerne möchten wir eine engere Verbindung aufbauen mit den Schulen in der Region, in denen unsere Studierenden von Morgen ihren Abschluss anstreben“, so Dekan Professor Hans Rück, der auch einer der akademischen Betreuer der praktischen Fallstudie „Showabend“ ist. Und wie kann das besser funktionieren, als direkte Einblicke zu gewähren in den studentischen Alltag und – wie im Fall Showabend – gemeinsam zu feiern?

Der Fachbereich Touristik/Verkehrswesen ist jederzeit offen für Anfragen und Wünsche von aktuellen und zukünftigen Schulabsolventen, um mit Beratung, Betreuung und persönlichen Einblicken in den Studienalltag Interessenten zu helfen, ihr Wunschstudium zu finden und erfolgreich zu absolvieren. Nähere Informationen und Ansprechpartner finden Sie unter: www.hs-worms.de/ttm-dual.