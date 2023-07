Das Moll-Gymnasium in Mannheim wird baden-württembergisches Musikgymnasium

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Moll-Gymnasium wird zum kommenden Schuljahr zu einem der landesweit fünf Musikgymnasien werden. Darüber hat Kultusministerin Theresa Schopper die Schule in einem Gratulationsschreiben offiziell informiert. Auf Landesebene wird das Vorhaben durch das Kultusministerium wie auch durch das Wissenschaftsministerium gefördert. Über Mannheim hinaus gibt es bereits Musikgymnasien in Stuttgart, Karlsruhe, Trossingen und Freiburg.

Das Mannheimer Konzept zur Begleitung musikalisch begabter Schüler*innen wurde gemeinsam vom Moll-Gymnasium, der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim und der Musikschule Mannheim entwickelt und wird in gemeinsamer Zusammenarbeit umgesetzt. Für diesen Zweck werden zusätzliche personelle Ressourcen bereitgestellt. In einem Musikgymnasium werden die pädagogischen Kräfte gebündelt um musikalischen Talenten eine gute Schulbildung wie auch eine musikalische Förderung und Entwicklung zu ermöglichen.

Bildungsdezernent Dirk Grunert begrüßt die Kooperation: „Als UNESCO City of Music liegt uns die Bildung und Förderung von Musiktalenten unter den Kindern und Jugendlichen in unserer Stadt am Herzen. Wir sind in diesem Bereich institutionell bereits gut aufgestellt und freuen uns sehr, dass die Zusammenarbeit des Moll-Gymnasiums mit der Musikhochschule und der Musikschule diesen Rahmen nun auf dem Niveau eines Musikgymnasiums erweitert wird”.

Das Moll-Gymnasium ist froh über die besondere Perspektive der Schulentwicklung und über die zusätzliche personelle Unterstützung. Christof Höger, kommissarischer Schulleiter, erklärt: „Wir bringen in Bezug auf Musik, die seit vielen Jahren fester Bestandteil des Schullebens ist, bereits viel mit und hoffen nun auf eine gute Resonanz der musikalisch begabten Schülerinnen und Schüler in der Region.” Prof. Rudolf Meister, Präsident der Musikhochschule Mannheim, unterstützt: „Die Einrichtung des Musikgymnasiums ist sehr wichtig für die Weiterentwicklung der musikalischen Bildungslandschaft in Mannheim. Die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim freut sich sehr auf die enge Zusammenarbeit.”

Der Leiter der Musikschule Mannheim, Bjoern Strangmann, unterstreicht die besondere institutionelle Verzahnung der Ausbildung musikalisch begabter Schüler*innen, die neben der guten Zusammenarbeit mit der Musikhochschule sich nun mit einem Musikgymnasium weiterentwickelt.