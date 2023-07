Buchen – Zwei Personen nach Unfall zwischen Pedelec und Motorrad schwerverletzt

Buchen / Neckar-Odenwald-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Pedelec-Fahrer und ein Leichtkraftrad-Fahrer kollidierten am Dienstagnachmittag in Buchen. Der 63-jährige Fahrer des Pedelcs war gegen 16 Uhr auf dem Radweg von der Dürmer Straße kommend in Richtung Hainstadt unterwegs.

Zeitgleich fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad von Walldürn in Richtung Hainstadt. Im Kreuzungsbereich missachtete der 63-Jährige die Vorfahrt des jüngeren Zweiradlenkers, wodurch dieser mit seinem Leichtkraftrad in die rechte Seite des Fahrrades prallte. Durch den Aufprall stürzten beide zu Boden und zogen sich schwere Verletzungen zu. Der 63-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Jugendliche kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von rund 3.500 Euro.