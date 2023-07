Hardheim – Rollerfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Hardheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Eine 45-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, nachdem sie bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Hardheim stürzte. Die Frau fuhr mit ihrem

Roller gegen 7.30 Uhr auf der Würzburger Straße in Richtung Schweinberg.

Zeitgleich befuhr ein 80-Jähriger die Alte Würzburger Straße mit seinem Opel. An der Kreuzung wollte der Mann nach links in Richtung Schweinberg abbiegen und übersah dabei vermutlich die vorfahrtsberechtigte und von rechts kommende Roller-Fahrerin. Diese bremste ab und wollte nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Hierbei stürzte sie zu Boden. Es kam zu keiner

Berührung mit dem Opel. Am Roller entstand Sachschaden von rund 200 Euro.