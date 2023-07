Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – [RM] Flächenbrand an der Landesgrenze fordert die Freiwilligen Feuerwehren. Bei einem Flächenbrand in der verlängerten Cestarostraße zwischen Oberflockenbach und dem Gorxheimertal, kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Vegetationsbrand. Die Feuerwehren aus beiden Gemeinden löschten Hand in Hand das Feuer und konnten eine Ausbreitung verhindern.



INSERAT

Loewe.one - Deutschlands unabhängiger Energiekosten-Optimierer

Loewe.One

Am Samstagabend gegen 17 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abteilung Oberflockenbach gemeinsam mit den Abteilungen Rippenweier und Ritschweier zu einem Wald- und Flächenbrand zwischen Oberflockenbach und Gorxheimertal auf der K4125 alarmiert. Parallel dazu wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Gorxheimertal der hessischen Nachbargemeinde alarmiert. Im Bereich der Landesgrenze zwischen Baden-Württemberg und Hessen konnte das Feuer an einem von der Straße abgehenden Waldweg entdeckt werden. Dort brannte etwas von der Straße entfernt ein großer Holzpolter mit Holzstämmen in voller Ausdehnung.

Die Flammen hatten sich aufgrund der starken Wärmestrahlung bereits ihren Weg auf die andere Seite des Waldweges gesucht und sich im Unterholz des Hanges auf einer Fläche von fast 400 Quadratmeter ausgebreitet. Die Einsatzkräfte beider Feuerwehr leiteten entsprechende Maßnahmen zur Brandbekämpfung ein und konnten eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Dies war nicht so einfach, da aufgrund der Hanglage die Ausbreitungsgeschwindigkeit sehr hoch war. Zu Beginn wurde der Holzpolter mit 2 Rohren abgelöscht und gleichzeitig die Ausbreitung des Brandes mit sogenannten Feuerpatschen und Löschrucksäcken eingedämmt. Im weiteren Verlauf wurden noch mehrere kleinere wasserschonende Strahlrohre und Schlauchleitungen zum Ablöschen des Waldbrandes eingesetzt, bis dieser schließlich unter Kontrolle war. Darüber hinaus wurde jeweils aus Richtung Gorxheimertal und Oberflockenbach ein Pendelverkehr mit Löschfahrzeugen zur Sicherstellung der Wasserversorgung eingerichtet.

Auf Seite Gorxheimertal wurde hierzu der Abrollbehälter Tank der Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt mit einem Fassungsvermögen von 8000 Liter als Zwischenpuffer genutzt und im Verlauf von Feuerwehrfahrzeugen und unterstützenden Landwirten mit Wasser versorgt. Die Feuerwehr richtete eine Einsatzleitung ein und kümmerte sich um die Versorgung der Einsatzkräfte mit Getränken und Ersatzkleidung. Um die Löscharbeiten abschließen zu können, mussten aufwendige und langwierige Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. So wurde der Holzpolter mittels Kettensägen zerkleinert, um auch die Glutnester im Inneren zu erreichen. Die Zusammenarbeit über die Landesgrenzen gestaltete sich wieder einmal reibungslos und professionell, sodass mit gemeinsamem Teamgeist größeres verhindert werden konnte.

Bereits am Samstagmittag wurde die Abteilung Oberflockenbach zu einer Brandnachschau an den Cestaro Grillplatz alarmiert. Hier wurde vermutlich am Vorabend ein Feuer zum Grillen entzündet. Da das Feuer noch brannte, hat eine Spaziergängerin den Notruf gewählt. Das war auch richtig, denn im schlimmsten Fall hätte sich das Feuer durch einen Windstoß in den Wald ausbreiten können. Aufgrund der aktuellen Waldbrandgefahr ist die Benutzung von Grillplätzen in der Allgemeinverfügung des Rhein-Neckar-Kreises verboten.

Fotos: Feuerwehr Weinheim / Text: Ralf Mittelbach