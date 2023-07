2. NACHTRAG: Großbrand in Autohaus in Landau – Reinigung der Umgebung – Ermittlungen laufen – Sperrungen werden noch bis auf Weiteres anhalten

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Nachgang zum Großbrand in Landau: Großbrand ist unter Kontrolle – Bevölkerung wird gebeten, Gartenmöbel etc. zur Sicherheit abzuspritzen“. Darüberhinaus folgende aktuellen Entwicklungen:

Die Brandstelle und auch die angrenzende Straße bleiben gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Landau beregnet die Brandstelle, um mögliche Asbestfasern zu binden. Die Straßen, Radwege und Häusereinfahrten wurden von den Einsatzkräften mehrfach gereinigt und abgespritzt.

Als weitere Vorsichtsmaßnahme verteilt die Stadt Landau an die Anwohnenden in der unmittelbaren räumlichen Nähe der Brandstelle einen Informationszettel. Dieser informiert die Anwohnenden noch einmal über die aktuelle Situation und gibt Ihnen Verhaltenshinweise an die Hand, etwa: „Ziehen Sie Ihre Schuhe aus, bevor Sie Ihre Wohnung betreten.“ und „Essen Sie Obst und Gemüse aus Ihrem Garten nur gewaschen.“

Ein Experte prüft derzeit, ob in dem abgebrannten Gebäude tatsächlich Asbest verbaut war und in welchem Maße dieses bei dem Brand freigesetzt wurde. Mit dem Ergebnis dieses Gutachtens rechnen wir am kommenden Montag, 10. Juli.

